Dòng tiền nhập cuộc bắt đáy, VN-Index vẫn mất điểm

TPO - Lực cầu bắt đáy cải thiện trong phiên chiều 20/11, giúp nhiều cổ phiếu phục hồi và VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng, khiến thị trường chưa thể thoát phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Thị trường chứng khoán giao dịch trong trạng thái giằng co, áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. VN-Index có thời điểm giảm hơn 23 điểm, nhưng dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh hơn vào buổi chiều, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. VN-Index đóng cửa tại 1.688 điểm, mất chưa tới 1 điểm so với tham chiếu.

Trên sàn HoSE, độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán với 206 mã giảm, 91 mã tăng. Dù lực cầu cải thiện đáng kể vào cuối phiên, phần lớn cổ phiếu chỉ thu hẹp mức giảm, chưa thể đảo chiều về sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận sự hồi phục rõ hơn trong phiên chiều. VIC đảo chiều từ giảm sang tăng 0,79%, VHM lấy lại mức tham chiếu, TCB tăng 2,91%, CTG tăng 0,33%. STB cũng tăng 2,61%. Tuy nhiên, đà hồi phục không đồng đều khi MBB giảm 2,41%, ACB mất 2,24%, VPB giảm 1,91%, BID giảm 1,64%, khiến chỉ số chưa thể trở lại sắc xanh.

Nhóm bất động sản "ngập" trong sắc đỏ. Ảnh chụp màn hình.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán vẫn tập trung tại NVL giảm 3,11%, KDH giảm 2,53%, DXG giảm 1,35% và PDR giảm 1,33%.

Chiều ngược lại, TCH tăng 4,91%, VIC tăng 0,79%, trong khi VHM đóng cửa tại tham chiếu. Nhóm năng lượng có diễn biến tích cực hơn với PVD tăng 3,51%, GAS tăng 1,75% và BSR tăng 0,43%. FPT tiếp tục giảm 1,53%, còn GMD giảm 2,34%, CII giảm 2,21%.

Thanh khoản sàn HoSE tăng khoảng 22% trong phiên chiều so với buổi sáng, cho thấy hoạt động mua nâng giá đã cải thiện. Dù vậy, dòng tiền vẫn chưa đủ mạnh để giúp phần lớn cổ phiếu đảo chiều. Một số mã thu hút giao dịch tích cực như SSI tăng 2,3%, STB tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, VND tăng 3,89%, TCH tăng 4,91%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng, riêng trên HoSE bán ròng 842,6 tỷ đồng. FPT bị bán ròng 157 tỷ đồng, ACB 145,5 tỷ đồng, HDB 103,8 tỷ đồng, MBB 57,3 tỷ đồng. Ở chiều mua, POW dẫn đầu với 150,2 tỷ đồng, tiếp đến là TCH, MSN.