Diana Unicharm thuộc nhóm 4 doanh nghiệp Nhật Bản có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Diana Unicharm tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc vào phát triển nhân tài và chăm sóc nhân viên. Đây là minh chứng cho tinh thần “Love Your Possibilities” của Tập đoàn Unicharm, hướng đến một xã hội nơi mỗi người có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình.

Diana Unicharm đạt cột mốc mới trên hành trình đầu tư vào con người

Tại lễ công bố Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 ngày 18/11, Diana Unicharm xếp thứ 21 trong khối doanh nghiệp lớn, tăng 5 bậc so với năm trước. Đây là vị trí cao nhất công ty từng đạt được, đồng thời đưa Diana Unicharm vào nhóm bốn doanh nghiệp Nhật Bản có thứ hạng cao nhất năm nay. Kết quả này là sự tổng hòa của sức hấp dẫn thương hiệu tuyển dụng và lẫn trải nghiệm nhân viên - về cơ hội phát triển, văn hóa làm việc, chất lượng cuộc sống.

Diana Unicharm đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Trong bối cảnh hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, thành tích này cho thấy nỗ lực bền bỉ của Diana Unicharm trong việc xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, nơi nhân viên được phát triển và gắn bó lâu dài.

Diana Unicharm mang đến công việc tốt và cuộc sống trọn vẹn cho nhân sự

Tại Diana Unicharm, chăm sóc nhân viên không dừng ở lương thưởng hay phúc lợi. Doanh nghiệp mong muốn mỗi thành viên vừa phát triển sự nghiệp, vừa có sức khỏe và thời gian dành cho những điều quan trọng ngoài công việc.

Về chuyên môn, nhân viên Diana Unicharm được tiếp cận miễn phí hàng loạt chương trình đào tạo trực tiếp, hệ thống học tập nội bộ và nền tảng LinkedIn Learning. Riêng năm 2026, công ty cung cấp gần 4000 giờ học trực tuyến, giúp người lao động chủ động cập nhật kiến thức và mở rộng cơ hội thăng tiến. Tỷ lệ nghỉ việc (turnover rate) chỉ ở mức 7% (thấp hơn gần 6% so với mức trung bình ở các công ty đa quốc gia tại Việt Nam theo khảo sát của Talentnet năm 2025), thâm niên làm việc trung bình lên tới gần 10 năm là những chỉ số cho thấy sức hút cũng như khả năng giữ chân nhân tài của doanh nghiệp.

Nhân viên Diana Unicharm tham gia khóa đào tạo nội bộ

Sự quan tâm còn hiện diện trong những điều rất đời thường: bữa trưa, bữa xế miễn phí với thực đơn chú trọng dinh dưỡng tại văn phòng và nhà máy; không gian cây xanh, sân bóng đá bảy người theo tiêu chuẩn FIFA tại nhà máy Bắc Ninh và các câu lạc bộ thể thao giúp đồng nghiệp vận động, giao lưu sau giờ làm.

Cán bộ tại nhà máy Diana Unicharm Bắc Ninh giao lưu thể thao sau giờ làm việc

Với những nhân viên đang xây dựng gia đình, chính sách hỗ trợ đi sâu vào nhu cầu thực tế: nữ nhân viên được cấp băng vệ sinh miễn phí, con của nhân viên được hỗ trợ tã trong năm đầu đời; các bà mẹ có con nhỏ được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt, tạo điều kiện về sớm để nghỉ ngơi cùng gia đình.

Gắn bó từ ngày mới ra trường và đã có 16 năm làm việc tại Diana Unicharm, chị Bùi Thị Thùy Dương – Quản lý cấp cao ngành hàng Chăm sóc trẻ em – chia sẻ:

"Tôi trân trọng việc công ty không chỉ cho mình cơ hội học hỏi, trưởng thành qua từng giai đoạn sự nghiệp mà còn quan tâm đến cuộc sống phía sau công việc. Suốt nhiều năm, tôi chứng kiến những nỗ lực bền bỉ của công ty để mỗi nhân viên được tỏa sáng cũng như phát huy hết khả năng của mình, đồng thời vẫn có thời gian dành cho gia đình, hạnh phúc cá nhân."

Là công ty với nhiều sản phẩm chăm sóc phụ nữ số 1 Việt Nam, Diana Unicharm luôn chú trọng tới sự phát triển bình đẳng của các nữ nhân viên

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của nhân viên Diana Unicharm cũng được công ty hết sức chú trọng. Xuyên suốt năm, hàng loạt chương trình gắn kết được tổ chức như Ngày hội Gia đình cho người thân tham quan nhà máy, hoạt động kỷ niệm 8/3, chuỗi hoạt động thiện nguyện,... Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến giải chạy Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026 quy tụ hơn 1.400 nhân viên, tích lũy gần 150.000 km chỉ trong một tháng, góp phần gây quỹ 200 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn. Qua đó, Diana Unicharm hy vọng mọi cán bộ, nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi thấy những gì mình làm đang trực tiếp tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Các hoạt động gắn kết tại Diana Unicharm luôn đi cùng nỗ lực cống hiến cho cộng đồng

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc Nhân sự Diana Unicharm, tinh thần “Love Your Possibilities” là kim chỉ nam cho văn hóa doanh nghiệp:

"Chúng tôi tin rằng tiềm năng của mỗi người chỉ được phát huy khi họ được trao cơ hội, tôn trọng và chăm sóc toàn diện. Mục tiêu không chỉ là tạo một nơi làm việc hấp dẫn, mà là môi trường để nhân viên phát triển sự nghiệp, cân bằng cuộc sống và cùng nhau tạo giá trị lâu dài; từ đó xây dựng một xã hội gắn kết."

Với tinh thần lấy con người làm trọng tâm, Diana Unicharm sẽ không ngừng nỗ lực tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa, để mỗi nhân viên có thêm điều kiện phát triển và sống trọn vẹn với những khả năng của chính mình.Tìm hiểu thêm về Diana Unicharm tại: https://www.unicharm.vn