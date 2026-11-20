BIDV Private Banking kết nối nghệ thuật với chiến lược quản trị gia sản

Kết hợp không gian nghệ thuật với hội thảo tài chính chuyên sâu, sự kiện The Art of Time của BIDV Private Banking gợi mở cho khách hàng cao cấp lời giải của bài toán đầu tư và quản trị gia sản bền vững.

Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hay một tác phẩm Pháp lam Huế được trân quý không vì khoảnh khắc ra đời, mà bởi khả năng tồn tại vượt thời gian. Tài sản của một gia đình cũng chỉ trở thành di sản khi được gìn giữ và quản trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Triết lý ấy trở thành mạch nguồn xuyên suốt sự kiện The Art of Time do BIDV Private Banking phối hợp với Edmond de Rothschild (EDR) - tập đoàn quản lý tài sản châu Âu với hơn 250 năm lịch sử - tổ chức vừa qua tại Chi nhánh Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp Miền Nam (153 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, nghệ thuật không chỉ là điểm khởi đầu cho những câu chuyện về cái đẹp và giá trị thời gian, mà còn mở ra không gian đối thoại giữa khách hàng và các chuyên gia trong nước, quốc tế về chiến lược quản trị, gìn giữ và phát triển gia sản bền vững.

Từ tinh hoa nghệ thuật đến chiến lược gia sản

Tại sự kiện, khách hàng được trải nghiệm qua ba cung bậc nghệ thuật, từ tinh hoa chế tác đến tinh hoa văn hóa và cuối cùng là tinh hoa tiếp nối. Mỗi dấu ấn trong hành trình trải nghiệm đều góp phần khắc họa nổi bật thông điệp “giá trị bền vững cần thời gian và sự tiếp nối”.

Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ do Jason Đặng - Phó Tổng Giám đốc Spacespeakers Group - tuyển chọn mở đầu hành trình bằng câu chuyện về sự chính xác tuyệt đối và nghệ thuật chế tác đỉnh cao. Một cỗ máy cơ học chỉ vận hành bền bỉ khi từng linh kiện được chế tác tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng.

Host Jason Đặng cùng câu chuyện về những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ

Triển lãm Pháp lam Huế cùng nghệ nhân Đỗ Hữu Triết mở ra câu chuyện về hành trình gìn giữ và đổi mới di sản. Trên nền tảng kỹ thuật truyền thống, nghệ nhân sáng tạo những hoa văn độc đáo, đưa sắc men cung đình vào các tác phẩm ứng dụng, phù hợp với không gian sống đương đại. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn đi sâu vào đời sống thông qua những không gian nghệ thuật vừa gần gũi vừa mới lạ.

Đàn violin Pháp lam là tác phẩm giao thoa độc đáo giữa mỹ thuật Pháp lam Huế và nghệ thuật chế tác nhạc cụ phương Tây. Ảnh: BIDV

Không gian giao thoa giữa nghệ thuật và tài chính chính tạo nên dấu ấn khác biệt của BIDV Private Banking trong cách tiếp cận thị trường.

Bên cạnh không gian thưởng lãm nghệ thuật, nội dung trọng tâm của sự kiện là Hội thảo BIDV Exclusive Wealth Circle, nơi khách hàng cùng chuyên gia trao đổi, thảo luận về bài toán cốt lõi của quản trị gia sản bền vững.

Ông Lê Huy Hoàng - Phó Tổng Giám đốc BIDV - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BIDV

Theo BIDV, mối quan tâm của khách hàng cao cấp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn kênh đầu tư sinh lời, mà còn mở rộng sang bài toán quản trị tổng thể danh mục tài sản theo hướng bền vững. Trong đó, bảo toàn giá trị, phân tán rủi ro và hoạch định kế thừa cần được tính toán đồng bộ. Đây cũng là bài toán mà không một sản phẩm tài chính đơn lẻ nào có thể giải quyết trọn vẹn.

Đặc biệt, tại hội thảo, Ông Michael Nizard - Trưởng bộ phận Đa tài sản & Overlay kiêm Giám đốc Nghiên cứu phân bổ tài sản toàn cầu của Edmond de Rothschild - cũng chia sẻ các xu hướng chính của thị trường quốc tế năm 2027 và chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu nhằm xây dựng danh mục có khả năng chống chịu tốt với biến động. Mục tiêu của đa dạng hóa không phải là tối đa lợi nhuận ngắn hạn, mà là giảm sự phụ thuộc vào một thị trường hay một loại tài sản.

Cá nhân hóa chiến lược quản trị gia sản

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia chứng khoán, quản lý quỹ và quản trị gia sản trong nước, quốc tế đã mang đến những góc nhìn đa chiều, gắn kết các phân tích vĩ mô với thực tiễn đầu tư. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở để nhận diện cơ hội, lường trước rủi ro và cân nhắc mở rộng danh mục đầu tư.

Các phiên tư vấn 1:1 cùng chuyên gia Edmond de Rothschild đi sâu vào bài toán cụ thể của từng khách hàng, từ mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro, nhu cầu quản lý gia sản đến định hướng phân bổ tài sản quốc tế.

Ông Michael Nizard chia sẻ những xu hướng quản lý và phân bổ tài sản quốc tế. Ảnh: BIDV

Sự kiện The Art of Time là minh chứng cho định hướng phát triển BIDV Private Banking, trong đó dịch vụ tài chính không chỉ giới hạn ở các giải pháp ngân hàng mà còn được kết nối với văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống. Thông qua hợp tác chiến lược với định chế tài chính hàng đầu thế giới Edmond de Rothschild, BIDV từng bước khẳng định năng lực giúp nhóm khách hàng cao cấp tiếp cận nền tảng quản lý gia sản quốc tế ngay tại Việt Nam.