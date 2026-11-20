Vietcombank – Hành trình 11 năm bền bỉ giữ vững vị thế ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Ngày 18/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 11 liên tiếp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bước lên bục vinh danh tại Lễ công bố và trao giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” do Công ty Anphabe tổ chức.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc 11 năm liên tiếp Vietcombank giữ vững vị trí dẫn đầu ngành Ngân hàng về môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu tuyển dụng của Vietcombank đối với sinh viên Việt Nam.

Vietcombank giữ vững vị thế với cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026”

Vietcombank kiên định dẫn đầu bằng những bảo chứng uy tín

“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng uy tín do Công ty Anphabe tổ chức thường niên, dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá của người lao động về môi trường làm việc, thương hiệu nhà tuyển dụng và các chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2026, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế đứng thứ 1 ngành Ngân hàng, đứng thứ 2 thị trường Việt Nam và là ngân hàng duy nhất nằm trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Khối doanh nghiệp lớn. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Vietcombank được vinh danh là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) cùng các đại diện Vietcombank nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026” do Công ty Anphabe trao tặng

Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục được vinh danh tại hạng mục “Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026”, khẳng định uy tín và sức hút của thương hiệu tuyển dụng đối với sinh viên và lao động trẻ, cũng như năng lực thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian qua, Vietcombank đã khẳng định sức hút của một trong những thương hiệu tuyển dụng hàng đầu trong ngành tài chính - ngân hàng khi liên tục thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi của Ngân hàng.

Ông Nguyễn Kiên Hiếu – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) nhận chứng nhận “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026”

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, uy tín thương hiệu là lợi thế quan trọng giúp Vietcombank thu hút nhân tài. Ngân hàng đồng thời chú trọng đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, ưu tiên sinh viên xuất sắc, nhân sự có trình độ chuyên môn cao, năng lực công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Gia nhập Vietcombank, mỗi thành viên được hòa nhập vào môi trường làm việc dựa trên 5 giá trị cốt lõi Tin – Chuẩn – Mới – Bền – Nhân. Đây là kim chỉ nam trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, định hình cách thức lãnh đạo, quản trị và phát triển con người, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và nhân văn.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định tính đồng bộ, bền vững trong chiến lược quản trị nhân sự, môi trường làm việc gắn kết và chất lượng điều hành của Vietcombank – những yếu tố quan trọng góp phần giúp ngân hàng duy trì vị thế hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026” do Công ty Anphabe trao tặng

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, ông Hồng Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, chia sẻ: “Thật vinh dự và tự hào khi năm nay, Vietcombank tiếp tục được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ 11 liên tiếp. Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực bền bỉ của hơn 23.000 cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống, những người đã và đang đồng lòng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, bền vững và giàu tính nhân văn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển, triển khai hiệu quả các chính sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đồng thời không ngừng bồi đắp và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cốt lõi: Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới – Bền vững – Nhân văn. Chính những giá trị ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, giúp Vietcombank duy trì và giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam, từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trên hành trình vươn ra biển lớn”.

Các đại diện Vietcombank nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026” do Công ty Anphabe trao tặng

Vietcombank - nơi gắn bó của các thế hệ nhân sự ngân hàng tinh hoa

Trải qua hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã tạo dựng vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đồng thời hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp giàu truyền thống. Các thế hệ cán bộ nhân viên luôn là nguồn sức mạnh nội lực, góp phần đưa Vietcombank phát triển vững mạnh và từng bước nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực, quốc tế.

Tại Vietcombank, cơ hội phát triển nghề nghiệp được xây dựng theo hướng rõ ràng, minh bạch, dựa trên năng lực và kết quả công việc. Cán bộ nhân viên được khuyến khích học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy sáng kiến và phát triển năng lực thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động kết nối và giao lưu trong toàn hệ thống.

Các cấp lãnh đạo, quản lý luôn đề cao tinh thần nêu gương, tôn trọng, cởi mở và lắng nghe, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia đóng góp ý kiến, phát huy năng lực và sáng tạo trong công việc.

Bên cạnh đó, Vietcombank luôn quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên. Công đoàn các cấp trong hệ thống chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn kết tập thể và kịp thời chia sẻ khó khăn với người lao động.

Đại diện Vietcombank chụp hình lưu niệm tại Lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026"

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và gắn bó của cán bộ nhân viên (EES) qua nhiều năm liên tục duy trì ở mức xuất sắc so với mặt bằng thị trường, phản ánh sự tin tưởng,

gắn bó lâu dài và niềm tự hào của đội ngũ cán bộ nhân viên đối với môi trường làm việc tại Vietcombank, góp phần củng cố vị thế của Vietcombank là nơi làm việc hấp dẫn hàng đầu trong ngành tài chính - ngân hàng.

Nhìn lại hành trình 11 năm liên tiếp luôn là ngân hàng dẫn đầu ngành Ngân hàng trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược quản trị nguồn nhân lực dài hạn, mà còn khẳng định những giá trị bền vững Vietcombank đã xây dựng trong suốt hành trình phát triển.

Đây là nền tảng để Vietcombank tiếp tục hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, vươn lên Top 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.