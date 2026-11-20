Momcozy chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng mẹ và bé

Ngày 17/11/2026, Momcozy chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam – nhà phân phối chính hãng của thương hiệu Momcozy tại Việt Nam tổ chức và vận hành.

Hình ảnh cắt băng khai trương Showroom đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào ngày 17/11

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Momcozy tại thị trường Việt Nam, mở ra cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc mẹ và bé của thương hiệu quốc tế, đồng thời trải nghiệm những giải pháp hiện đại dành cho hành trình làm mẹ.

Momcozy – thương hiệu toàn cầu, đồng hành cùng mẹ trên hành trình nuôi con và được hàng triệu người mẹ tin dùng.

Momcozy là thương hiệu chuyên phát triển các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, hiện diện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đông đảo gia đình trên thế giới lựa chọn.

Hình ảnh được trích dẫn từ nguồn hãng Momcozy (https://momcozy.com/)

Với định hướng lấy trải nghiệm và nhu cầu thực tế của người mẹ làm trung tâm, Momcozy không ngừng nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển các sản phẩm giúp hành trình chăm sóc con nhỏ trở nên thuận tiện, chủ động và thoải mái hơn.

Không chỉ nổi bật với các dòng máy hút sữa không dây, Momcozy còn phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng gồm áo lót hút sữa và cho con bú rảnh tay, máy tiệt trùng bình sữa, máy rửa bình sữa, máy hâm sữa, phụ kiện nuôi con bằng sữa mẹ cùng nhiều sản phẩm chăm sóc mẹ bầu và sau sinh.

Dấu ấn từ những giải thưởng và chứng nhận quốc tế

Năng lực nghiên cứu và đổi mới sản phẩm của Momcozy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong ngành hàng mẹ và bé:

Mom’s Choice Awards® – Giải thưởng Vàng: Dành cho dòng áo lót hỗ trợ hút sữa và cho con bú rảnh tay (Hands-Free Nursing & Pumping Bra).

Kind + Jugend ASEAN Innovation Award 2025: Ghi nhận máy hút sữa di động Momcozy Mobile Flow M9 và đai hỗ trợ thai kỳ Ergonest Maternity Support Belt.

NAPPA Awards 2025: Vinh danh máy hút sữa không dây Momcozy Air 1 Ultra-slim.

BizzieBaby Awards 2024 – Giải Bạc: Trao tặng cho máy hút sữa rảnh tay cấp độ bệnh viện Momcozy V1 Pro.

Frost & Sullivan 2026: Ghi nhận vị thế thương hiệu máy hút sữa rảnh tay số 1 toàn cầu về doanh số trong giai đoạn 2021–2025, theo thông tin chứng nhận được công bố.

Những giải thưởng và ghi nhận này thể hiện nỗ lực của Momcozy trong việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi gia đình .

Showroom Momcozy đầu tiên tại Việt Nam – trải nghiệm thực tế, tư vấn chuyên sâu

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện ngày 17/11/2026 là sự ra mắt của showroom Momcozy đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại 164 Nguyễn Xiển,Thanh Liệt, Hà Nội.

Được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam, showroom hướng đến việc xây dựng một không gian trải nghiệm chuyên nghiệp, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn được trực tiếp tìm hiểu, sử dụng thử và đánh giá sản phẩm trước khi lựa chọn.

Hình ảnh tư vấn trực tiếp tại showroom

Tại đây, các mẹ có cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm trong hệ sinh thái Momcozy:

Nhóm máy hút sữa: M5, M6, M9, S9, S12, V1/V2 Pro, Air 1...

Nhóm linh kiện: Phễu hút sữa, đệm hạ size, cốc hứng sữa, cup, van…

Nhóm phụ kiện và hệ sinh thái khác: Máy hâm sữa thông minh, máy tiệt trùng và sấy khô,áo hút sữa rảnh tay, ứng dụng Momcozy app…

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm trực tiếp giúp khách hàng có cơ hội kiểm chứng thiết kế, tìm hiểu tính năng, làm quen với cách sử dụng và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình trong hành trình nuôi con.

Bảo hành và chăm sóc khách hàng

Không dừng lại ở hoạt động khai trương và giới thiệu sản phẩm, Showroom Momcozy còn là trung tâm tiếp nhận bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho toàn bộ hệ thống phân phối Momcozy tại Việt Nam.

Kết nối cộng đồng – lan tỏa giá trị của hành trình làm mẹ

Tại đây, Momcozy còn là không gian tổ chức seminar, workshop và những buổi chia sẻ kiến thức về chăm sóc mẹ, chăm sóc bé, nuôi con bằng sữa mẹ, phục hồi sau sinh… với sự đồng hành của các chuyên gia, KOL, KOC uy tín trong ngành mẹ và bé, dành cho cả người tiêu dùng và các đối tác B2B như bệnh viện, trung tâm chăm sóc mẹ và bé, trung tâm phục hồi sau sinh.

Cột mốc lớn trong hành trình phát triển Momcozy tại Việt Nam

Việc khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam là bước đi quan trọng của Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam trong vai trò nhà phân phối chính hãng thương hiệu Momcozy.

Thông qua showroom, thương hiệu kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng, nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tạo nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng mẹ và bé tại Việt Nam.

Từ một thương hiệu hiện diện trên thị trường quốc tế đến không gian trải nghiệm trực tiếp tại Hà Nội, Momcozy tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang đến những giải pháp thiết thực, giúp người mẹ có thêm thời gian, sự thoải mái và chủ động trong hành trình chăm sóc gia đình.

Ngày 17/11/2026 – Một cột mốc lớn cho một hành trình mới.

Momcozy Showroom – cửa hàng chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Đơn vị phân phối chính hãng: Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam.

Địa chỉ showroom: 164 Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội.

Hotline: 0983.886.388.