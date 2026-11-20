Ống ruột gà cháy chậm Cát Vạn Lợi và bước tiến của vật tư cơ điện Việt

Cát Vạn Lợi chủ động sản xuất trọn gói các dòng ống luồn dây điện, từ ống ruột gà lõi thép cháy chậm với lớp vỏ LSZH ít khói, không chứa halogen đến ống thép EMT và IMC đạt chứng nhận UL Listed theo các tiêu chuẩn tương ứng UL 797 và UL 1242, do UL (Underwriters Laboratories – Hoa Kỳ) cấp.

Các sản phẩm ống ruột gà lõi thép và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất

Những năm trở lại đây, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường sắt, đồng thời chính phủ có những chủ trương huy động nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp trong nước chủ động sản xuất vật tư, thiết bị phục vụ các dự án.

Những kế hoạch này mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, trong đó có lĩnh vực vật tư cơ điện (MEP). Tuy nhiên, để tham gia các công trình lớn như hệ thống metro hay đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, doanh nghiệp Việt không chỉ cần chủ động nguồn cung mà còn phải đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và an toàn của từng dự án.

Ống ruột gà cháy chậm: Từ yêu cầu thi công đến an toàn điện công trình

Đằng sau sự vận hành của một tuyến đường sắt hiện đại, bên cạnh đường ray và đoàn tàu còn có hệ thống điện, tín hiệu và điều khiển được lắp đặt đồng bộ. Mỗi vị trí trong hệ thống lại có yêu cầu khác nhau về vật tư bảo vệ dây dẫn. Nếu ống thép luồn dây điện phù hợp với các tuyến lắp đặt cố định, thì ống ruột gà lõi thép thuận tiện hơn tại những vị trí cần uốn cong hoặc kết nối với máy móc, thiết bị.

Bên cạnh độ bền và tính linh hoạt, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là yếu tố cần được chú trọng, đặc biệt tại các nhà ga ngầm và đường hầm. Khi xảy ra hỏa hoạn, khói dày đặc có thể che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc thoát nạn và cứu hộ. Đáng lo ngại hơn, việc hít phải khói và khí độc từ đám cháy còn có thể gây tổn thương đường hô hấp, ngộ độc, đe dọa tính mạng con người.

Trước những yêu cầu đó, Cát Vạn Lợi chủ động sản xuất ống thép luồn dây điện EMT và IMC đạt chứng nhận UL Listed với tiêu chuẩn tương ứng UL 797 và UL 1242. Doanh nghiệp còn phát triển dòng ống ruột gà lõi thép luồn dây điện cháy chậm, với phần lõi bằng thép mạ kẽm có cấu trúc xoắn Squarelock. Thiết kế này giúp bảo vệ dây dẫn trước các tác động cơ học, đồng thời cho phép ống uốn cong linh hoạt khi lắp đặt tại những không gian hạn chế diện tích.

Trọn bộ giải pháp vật tư cơ điện MEP do Cát Vạn Lợi sản xuất

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở lớp vỏ nhựa Low Smoke Zero Halogen (LSZH), có đặc tính ít khói, không chứa halogen và được thiết kế nhằm hạn chế cháy lan và không sinh khói độc. Khác với nhựa PVC thông thường có chứa clo, vật liệu LSZH thường sử dụng nền nhựa không chứa halogen kết hợp phụ gia chống cháy gốc khoáng. Khi gặp nhiệt độ cao, một số phụ gia có khả năng hấp thụ nhiệt và giải phóng hơi nước, góp phần làm chậm quá trình cháy và hạn chế phát sinh khí axit chứa halogen có tính ăn mòn.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dòng sản phẩm ống ruột gà cháy chậm còn có cấp độ bảo vệ IP67, giúp ngăn bụi và chống nước xâm nhập trong điều kiện thử nghiệm quy định.

Từ làm chủ sản phẩm đến mở rộng cơ hội quốc tế

Sự phát triển của các dự án metro và công nghiệp đường sắt mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia cung ứng vật tư, thiết bị. Với kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều nhà thầu Nhật Bản và mở rộng thị trường quốc tế, Cát Vạn Lợi tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, trong đó có dòng ống ruột gà chống cháy.

Không chỉ hướng đến thay thế hàng nhập khẩu, Cát Vạn Lợi còn đặt mục tiêu làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế, góp phần khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt và nâng tầm ngành cơ khí công nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com