SATRA khai trương cửa hàng mới làm điều đặc biệt

Cửa hàng Satrafoods vừa đi vào hoạt động, kết hợp thế mạnh nguồn hàng của Công ty TNHH San Hà với năng lực bán lẻ của SATRA, phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân và hộ kinh doanh khu vực.

Kết nối sức mạnh

Ngày 20/11, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) khai trương cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại địa chỉ 297D Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM). Cửa hàng có diện tích khoảng 150m², kinh doanh đa dạng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ, trái cây, thực phẩm sơ chế, chế biến, hàng công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình.

Cửa hàng nằm gần chợ Bà Chiểu. Đây là tuyến đường có mật độ dân cư cao và hoạt động thương mại sôi động. Điểm bán mới hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ hộ gia đình, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến các hộ kinh doanh và khách mua thực phẩm với số lượng lớn.

Ông Nguyễn Tuấn - Phó Tổng giám đốc SATRA

Đáng chú ý, Satrafoods 297D Bùi Hữu Nghĩa là sự phối hợp giữa SATRA, trực tiếp là chuỗi Satrafoods với Công ty San Hà trong tổ chức nguồn hàng và phát triển thị trường. Trước khi chuyển đổi thành cửa hàng Satrafoods, địa điểm này từng là cửa hàng thực phẩm và điểm tập kết hàng hóa của San Hà, cung cấp thực phẩm tươi sống, thịt gia cầm, rau củ và các mặt hàng thiết yếu.

Trên nền tảng khách hàng hiện hữu, hai đơn vị phối hợp duy trì nguồn cung gà tươi, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với thịt heo, thịt bò, thực phẩm đóng vỉ và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tuấn - Phó Tổng giám đốc SATRA cho biết, việc khai trương cửa hàng tại Bùi Hữu Nghĩa không chỉ đánh dấu sự trở lại của Satrafoods trên tuyến đường này, mà còn thể hiện mô hình liên kết giữa SATRA và San Hà. San Hà có thế mạnh trong sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm gia cầm, trong khi SATRA phát huy năng lực tổ chức bán lẻ, vận hành chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng.

Sự kết hợp này nhằm tận dụng lợi thế của các bên từ nguồn hàng, vị trí kinh doanh đến am hiểu tập khách hàng, qua đó duy trì nguồn cung ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ Bà Chiểu và các vùng phụ cận – ông Nguyễn Tuấn nói.

Cửa hàng Satrafoods tại địa chỉ 297D Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM)

Đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng

Ra đời từ năm 2011, chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods hiện phát triển khoảng 140 điểm bán tại TPHCM. Với định hướng “Hàng tận gốc - Tươi mỗi ngày”, chuỗi hướng đến cung cấp các sản phẩm chất lượng, được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, phục vụ bữa ăn hằng ngày của người tiêu dùng.

Với khách hàng cá nhân, cửa hàng cung cấp các mặt hàng phục vụ bữa ăn hằng ngày như thịt, cá, trứng, rau củ, trái cây, gia vị, thực phẩm sơ chế và chế biến. Nhóm thực phẩm sơ chế, đóng vỉ được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị bữa ăn nhanh của gia đình trẻ, người lao động và nhân viên văn phòng.

Đối với khu vực gần trường học, cửa hàng cũng bổ sung các sản phẩm phù hợp với học sinh và phụ huynh như sữa, nước uống, bánh, thực phẩm ăn nhanh và một số mặt hàng tiện lợi. Sản phẩm được lựa chọn theo hướng có bao bì, nhãn mác và thông tin rõ ràng, quy cách phù hợp, thuận tiện sử dụng.

Người dân hào hứng mua sắm thực phẩm giá ưu đãi tại cửa hàng mới của SATRA

Khách mua số lượng lớn tiếp tục được phục vụ với các mặt hàng thịt gia cầm tươi, thịt đóng vỉ và những sản phẩm có quy cách phù hợp với hộ kinh doanh, bếp ăn và khách hàng chuyên nghiệp quanh chợ Bà Chiểu.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, khách hàng có thể đặt hàng qua ứng dụng Satra Bonus, Zalo OA và các nền tảng giao hàng được triển khai tại điểm bán. Các tiện ích gồm tích điểm thành viên, E-Voucher, thanh toán không dùng tiền mặt, đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng và hỗ trợ giao hàng tùy khu vực.

Lãnh đạo SATRA cho biết, mô hình liên kết giữa sản xuất và phân phối sẽ tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh, trong đó có hợp tác với các đơn vị thành viên như VISSAN, COFIDEC cùng các nhà cung cấp uy tín. Việc kết nối nguồn hàng với mạng lưới bán lẻ được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, củng cố nguồn cung và đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.