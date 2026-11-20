Swire Coca-Cola Việt Nam được vinh danh nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026

Đồng thời, doanh nghiệp cũng được ghi nhận trong Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam® 2026, với vị trí Top 3 khối ngành Khoa học Tự nhiên và Top 8 khối ngành Kinh tế – Quản trị – Thương mại.

Những thành tích này tiếp tục ghi nhận cam kết dài hạn của Swire Coca-Cola Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, phát triển tiềm năng con người và nuôi dưỡng thế hệ nhân tài tương lai. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và hướng đến tăng trưởng bền vững.

Swire Coca-Cola Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026.

Đầu tư vào con người – Nền tảng cho năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn

Trong bối cảnh thị trường và công nghệ không ngừng thay đổi, Swire Coca-Cola Việt Nam xác định con người là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh việc xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, trao cơ hội và phát huy năng lực, công ty chú trọng phát triển đội ngũ nhân tài địa phương, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo điều kiện để nhân sự Việt Nam đảm nhận những vai trò lớn hơn trong tổ chức, cả tại thị trường trong nước và khu vực.

Cam kết đầu tư vào con người còn được mở rộng đến thế hệ lao động tương lai. Thông qua các hoạt động kết nối với sinh viên và cơ sở đào tạo, tiêu biểu như chương trình định hướng và phát triển nghề nghiệp Coke Connect cùng các chương trình quản trị viên tập sự được tổ chức hằng năm, Swire Coca-Cola Việt Nam tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và phát triển những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.

Khai phóng tiềm năng con người và định hình tổ chức trong kỷ nguyên AI

Bên cạnh những ghi nhận về môi trường làm việc và phát triển nhân tài, Swire Coca-Cola Việt Nam tiếp tục hướng đến tương lai với tầm nhìn kết hợp sức mạnh của con người và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại sự kiện Vietnam Best Places To Work® 2026, ông Richard Gould, Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam, đã chia sẻ góc nhìn về tương lai của các tổ chức trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh cơ hội xây dựng những tổ chức vừa mạnh mẽ hơn về năng lực cạnh tranh, vừa nhân văn hơn trong cách phát triển.

Ông Richard Gould chia sẻ: “AI mở rộng tham vọng của con người chứ không phải thay thế con người. Khi trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn, cơ hội thực sự không chỉ nằm ở việc làm công việc cũ với chi phí rẻ hơn, mà là nâng cao tầm nhìn, giải quyết những bài toán lớn hơn và định hình lại những gì tổ chức cũng như nhân sự có thể đạt được.”

Ông Richard Gould, Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về tương lai của các tổ chức trong kỷ nguyên AI.

Theo ông Richard Gould, trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đến từ ý tưởng hay khả năng phân tích, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực thực thi hiệu quả, khả năng khai thác dữ liệu riêng của doanh nghiệp và hệ thống quản trị đáng tin cậy.

Khi AI có thể đảm nhận nhiều tác vụ thường nhật, con người sẽ có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào những công việc tạo ra giá trị cao hơn, từ tư duy chiến lược, giải quyết các vấn đề phức tạp đến tương tác với khách hàng và đưa ra những quyết định quan trọng.

Từ góc nhìn này, ông Richard Gould đề cập đến mô hình “Tổ chức Bionic” (Bionic Organization), nơi con người và công nghệ bổ trợ cho nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng khả năng phát triển.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ hội lớn hơn của AI không chỉ dừng lại ở việc “Làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn” (More with less), mà là “Làm nhiều hơn theo những cách khác biệt” (More with different). Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng đổi mới cách làm việc, đồng thời trang bị cho đội ngũ những năng lực cần thiết như tư duy công nghệ, khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và tinh thần chủ động đổi mới.

Phát triển con người để kiến tạo tương lai

Những ghi nhận tại Vietnam Best Places To Work® 2026 cùng tầm nhìn về tổ chức trong kỷ nguyên AI phản ánh định hướng nhất quán của Swire Coca-Cola Việt Nam: phát triển doanh nghiệp thông qua phát triển con người, đồng thời không ngừng đổi mới để thích ứng với tương lai.

Với cam kết đầu tư dài hạn vào nhân tài địa phương, xây dựng môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy những phương thức làm việc mới, Swire Coca-Cola Việt Nam hướng đến một tổ chức linh hoạt, có năng lực cạnh tranh cao, nơi con người được trao cơ hội phát huy tiềm năng và cùng tạo ra những giá trị bền vững.