Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2026: Phát huy dân chủ, chung sức xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững

Ngày 20/11/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công đoàn EVNNPT tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2026. Ông Hoàng Xuân Khôi – Quyền Tổng giám đốc và ông Nguyễn Huy Thắng – Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Quang Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; ông Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVNNPT; các Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban, đơn vị cùng 169 đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2026 do ông Hoàng Xuân Khôi – Quyền Tổng giám đốc và ông Nguyễn Huy Thắng – Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chủ trì

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, phương thức vận hành hệ thống điện có nhiều thời điểm bất lợi, EVNNPT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sản lượng điện truyền tải năm 2025 đạt 256,5 tỷ kWh, tăng 4,1% so với năm 2024 và bằng 100,4% kế hoạch EVN giao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện truyền tải đạt hơn 214 tỷ kWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 77,42% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, trong mùa nắng nóng năm 2026, nhu cầu phụ tải tăng cao khiến lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc vận hành ở mức mang tải lớn. Trước tình hình đó, EVNNPT đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện như lắp đặt, thay thế máy biến áp; thay thế các thiết bị dao cách ly, biến dòng điện, máy cắt; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án lắp đặt tụ bù ngang.

Cùng với nhiệm vụ quản lý vận hành, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được triển khai với khối lượng lớn. Năm 2025, EVNNPT khởi công 37 dự án và hoàn thành đóng điện 45 dự án. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty đã khởi công 21 dự án và đóng điện 22 dự án. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2026, EVNNPT phấn đấu khởi công 38 dự án và đóng điện 43 dự án.

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. EVNNPT đã cơ bản hoàn thành số hóa trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp, thí nghiệm, sửa chữa; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, triển khai văn phòng số thống nhất và bước đầu thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để Tổng công ty tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và năng suất lao động.

Chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPT luôn quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Ông Hoàng Xuân Khôi – Quyền Tổng giám đốc EVNNPT (ảnh trái), đại diện người sử dụng lao động và ông Nguyễn Huy Thắng – Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện người lao động ký Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT năm 2026

Đến ngày 30/9/2026, tổng số lao động của EVNNPT là 6.969 người. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định, bố trí công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, EVN và Tổng công ty.

Công tác quản lý lao động, tiền lương được thực hiện thống nhất trong toàn EVNNPT. Việc phân phối tiền lương được triển khai công khai, dân chủ, gắn với vị trí công việc, kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng suất lao động. Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý dự án.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tái cơ cấu tổ chức, Công đoàn EVNNPT đã đồng hành cùng chuyên môn trong việc đối thoại, xây dựng phương án sắp xếp, điều tiết nhân lực, góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động theo định biên.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ hưu, thai sản, ốm đau và các chính sách liên quan được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc và trang bị bảo hộ lao động được quan tâm, đặc biệt đối với lực lượng trực tiếp quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện tại các địa bàn xa, vùng sâu, vùng cao, nơi điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự đoàn kết và gắn bó của người lao động với đơn vị.

Công tác an sinh xã hội cũng được Tổng công ty và các đơn vị tích cực triển khai. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ người lao động EVNNPT.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2027

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ của lãnh đạo EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian qua, góp phần giúp EVNNPT đạt được những kết quả tích cực.

Lãnh đạo EVNNPT và Công đoàn EVNNPT trao Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT năm 2026 sau khi ký kết

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung ghi nhận, biểu dương nỗ lực của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. EVNNPT đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, nhất là trong các đợt cao điểm mùa hè; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu toàn Tổng công ty cần nâng cao chất lượng quản lý vận hành, siết chặt kỷ luật, chủ động phòng ngừa sự cố, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công trình trọng điểm; đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với nâng cao năng suất lao động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu quan tâm việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống người lao động, nhất là lực lượng trực tiếp tại tuyến, trạm, công trường; giải quyết kiến nghị, phát huy dân chủ cơ sở và vai trò Công đoàn. Các đơn vị cần giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền, nghiên cứu giải pháp ổn định thu nhập cho người lao động tại các ban quản lý dự án. Khẳng định người lao động là nền tảng, nhân tố quyết định sự phát triển bền vững, đồng chí tin tưởng EVNNPT đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Hội nghị Người lao động là diễn đàn dân chủ cơ sở để cán bộ, công nhân viên tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển EVNNPT, phát huy quyền làm chủ theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây cũng là dịp để người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động EVNNPT trong việc triển khai các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.

Các đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Trong những năm tới, EVN nói chung và EVNNPT nói riêng còn nhiều nhiệm vụ cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu cung ứng điện. Để góp phần vào thành công chung, ông Đỗ Đức Hùng đề nghị EVNNPT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, quy chế dân chủ và đối thoại với người lao động; tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác đào tạo, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của người lao động, phấn đấu cùng EVN bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban Thanh tra nhân dân EVNNPT nhiệm kỳ 2026 - 2028 gồm 5 đồng chí.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo EVNNPT và các đại biểu, ông Hoàng Xuân Khôi – Quyền Tổng giám đốc EVNNPT, đại diện người sử dụng lao động và ông Nguyễn Huy Thắng – Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện người lao động, đã ký Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT năm 2026.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quỹ Tương trợ xã hội EVNNPT và thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2026 với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, gắn kết việc bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động với sự phát triển bền vững của EVNNPT.