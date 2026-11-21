Vàng miếng SJC mua vào chỉ 128 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm. Đặc biệt, giá vàng mua vào các doanh nghiệp lùi về quanh mốc 128 triệu đồng/lượng và nới rộng chênh lệch mua vào - bán ra lên cao nhất 5,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra nâng lên mức 5 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 128,2 - 135,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán lên mức 5,3 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, Tập đoàn Vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng miếng SJC 128 - 133,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán cao nhất thị trường 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm liên tiếp từ đầu tuần đến nay (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng, đặc biệt chiều mua vào. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 128 - 132 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 128 - 133 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.524 USD/ounce, giảm 159 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới. Vì vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 23,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Các ngân hàng thương mại ngày thứ 3 tăng giá USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.600 - 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD chợ đen giao dịch ở mức 26.250 - 26.290 đồng/USD.