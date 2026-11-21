Megacom Quốc tế hướng tới bứt phá bằng công nghệ và nhân sự trẻ trong năm thứ hai

Sau dấu ấn năm đầu tiên với loạt sự kiện quy mô, Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sáng tạo và đầu tư vào đội ngũ nhân sự trẻ trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập diễn ra vào ngày 20/11 ở khách sạn Grand Mercure (số 9 Cát Linh, Hà Nội), Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế đã công bố định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Thay vì chỉ mở rộng quy mô, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao chiều sâu chất lượng dịch vụ, lấy công nghệ làm đòn bẩy và con người làm trung tâm để tạo giá trị dài hạn cho khách hàng.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế - Tiến sĩ Vũ Phan Luật

Tiên phong ứng dụng công nghệ nhưng giữ con người làm trung tâm

Trước tốc độ chuyển dịch nhanh của thị trường truyền thông số, Megacom Quốc tế chủ trương cập nhật các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, công nghệ hình ảnh và livestream vào quy trình sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện lẫn quản trị vận hành. Việc tích hợp công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn cho công chúng.

Tuy nhiên, chia sẻ về tầm nhìn này, bà Nguyễn Trần Song Hà - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông Megacom Quốc tế khẳng định công nghệ chỉ đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ ý tưởng triển khai hiệu quả hơn. Yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc riêng cho mỗi chiến dịch vẫn nằm ở tư duy khác biệt, sự nhạy bén và bản lĩnh của người làm sáng tạo. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc cởi mở, trao quyền để các nhân sự trẻ thử nghiệm ý tưởng mới dưới sự đồng hành của đội ngũ giàu kinh nghiệm, hiện thực hóa tinh thần "Master the Moment - Làm chủ thời khắc".

Ban lãnh đạo công ty cắt bánh kỉ niệm 1 năm thành lập

Dấu ấn thực thi từ kỷ luật tiến độ và tinh thần đồng đội

Để có nền tảng vững chắc bước vào năm thứ hai, trong 365 ngày qua, Megacom Quốc tế đã vận hành nhất quán triết lý "Time and Win". Theo bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Thường trực công ty, triết lý này được cụ thể hóa bằng việc tôn trọng từng mốc thời gian cam kết với khách hàng và đối tác. Đội ngũ luôn tính toán kỹ lưỡng tiến độ lùi từ ngày diễn ra sự kiện, đảm bảo khâu thiết kế, thi công đến tổng duyệt đều có đủ thời gian hoàn thiện chỉn chu nhất.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận đã giúp một doanh nghiệp trẻ nhanh chóng ghi dấu ấn với hơn hàng loạt dự án lớn cùng mạng lưới nhiều đối tác chiến lược, KOL/KOC và các cơ quan báo chí khắp ba miền. Từ các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô như Lễ hội Sen Hà Nội 2026, cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Cosmo 2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026, Đại lễ kỷ niệm 30 năm Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, mỗi dự án đều minh chứng cho năng lực thực thi toàn diện của hệ sinh thái Megacom.

Khách mời chụp ảnh check-in tại sự kiện.

Kiến tạo môi trường phát triển bền vững trong chặng đường mới

Nhìn lại hành trình một năm khởi đầu, bà Phạm Cẩm Ngân - Tổng Giám đốc Megacom Quốc tế nhấn mạnh tài sản quý giá nhất của công ty chính là tập thể nhân sự tận tâm, sẵn sàng dấn thân đặt những viên gạch nền móng đầu tiên. Bước sang năm hoạt động thứ hai, Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, mở rộng đào tạo tại Megacom Academy cũng như thắt chặt hợp tác với các trường đại học lớn như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH - VNU Hanoi), Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Với nền tảng hệ sinh thái 5 lĩnh vực từ mỹ thuật cảnh quan, truyền thông, sự kiện, đào tạo đến quản lý talent, Megacom Quốc tế kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những chiến dịch giàu bản sắc, đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong giai đoạn mới.