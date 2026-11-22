Vietbank đồng hành cùng Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đồng hành cùng Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II trong vai trò nhà tài trợ đồng, kỳ vọng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Festival diễn ra từ ngày 22–25/11/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam – Vươn tầm quốc tế”. Sự kiện do Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương tổ chức; quy tụ hơn 500 gian hàng và 1.000 đại biểu, gồm đại diện các nước, đối tác thương mại, tổ chức quốc tế.

Toàn cảnh Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam – Cần Thơ 2026

Diễn ra trong bối cảnh ngành lúa gạo Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững, Festival có nhiều hoạt động giới thiệu thành tựu, công nghệ và mô hình sản xuất mới. Nổi bật là Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình phát triển nghề trồng lúa từ phương thức truyền thống đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0.

Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn máy móc, hội thi nghệ thuật, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và du lịch sinh thái; cùng các hội thảo về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất lúa gạo phát thải thấp.

Đáp ứng nhu cầu vốn, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp

Lần đầu tham gia Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, Vietbank kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo; qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng quy mô sản xuất, kinh doanh và tăng cường kết nối với thị trường quốc tế.

Ngân hàng cũng tham gia gian hàng trưng bày nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính đến đại biểu, khách hàng tham quan Festival.

Ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Vietbank chia sẻ: “Sự kiện là cơ hội để Vietbank tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp ngành lúa gạo, tìm hiểu nhu cầu và đặc thù hoạt động của từng đơn vị. Qua đó, chúng tôi có cơ sở xây dựng các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn trong từng giai đoạn phát triển, hỗ trợ mục tiêu mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành lúa gạo toàn cầu".

Gian hàng Vietbank tại sự kiện

CBNV Vietbank giới thiệu các giải pháp tài chính thiết thực đến với khách hàng

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và định hướng của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, Vietbank giới thiệu đến doanh nghiệp gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng, được giảm 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Chương trình áp dụng đến ngày 30/06/2027 hoặc khi hết hạn mức.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp tham gia chương trình còn được hưởng chính sách miễn phí mở tài khoản thanh toán, ngân hàng số và gửi tiền trực tuyến.

Vietbank đồng thời triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng giai đoạn 2026–2027, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn, áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức. Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng giảm chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chương trình “Vietbank đồng hành, Kinh doanh vững bước” thu hút sự quan tâm từ khách hàng

Đồng hành cùng địa phương thông qua các hoạt động kết nối

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietbank tích cực tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp và hoạt động văn hóa – xã hội tại TP. Cần Thơ. Năm 2026, ngân hàng đã đồng hành cùng Ngày hội Sầu riêng Trường Thành, Hội thảo kết nối doanh nghiệp Hà Nội – Cần Thơ và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe ngo TP. Cần Thơ... Các hoạt động này góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực.

Việc tiếp tục tài trợ và tham gia Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II là một trong những hoạt động thể hiện sự gắn kết của Vietbank với địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua việc kết nối doanh nghiệp với các giải pháp tài chính phù hợp, Vietbank hướng đến hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.