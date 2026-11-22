Càng 'bắt đáy' vàng càng lỗ

TPO - Sáng nay (22/11), giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm liên tiếp từ đầu tuần đến nay và chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng khiến nhà đầu tư càng "bắt đáy" càng lỗ.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng; Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 128,2 - 133,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng miếng SJC 128 - 133,5 triệu đồng/lượng...

So với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua vào - bán ra nới rộng từ 5 - 5,5 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp khiến người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra lỗ lên đến 9 - 9,5 triệu đồng/lượng.

Còn so với mức đỉnh đầu tháng 11, giá vàng SJC bán ra đã giảm khoảng 11 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến những người mua vàng từ đầu tháng nếu bán ở thời điểm hiện tại có thể chịu mức lỗ lên tới 16 - 16,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trong vòng 1 tháng qua (ảnh: N.M).

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong 1 tuần qua. vàng nhẫn Phú Quý có giá 128 - 132 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 128 - 133 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 3.524 USD/ounce, tương đương 110,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.600 - 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra).