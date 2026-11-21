VTC Online tiếp tục được vinh danh tại Korea - Vietnam Content Partnership Awards 2026

Ngày 20/11/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) vinh dự là một trong 10 doanh nghiệp Việt Nam được Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCCA Việt Nam) trao tặng giải thưởng Korea - Vietnam Content Partnership Awards. Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và những đóng góp nổi bật của VTC Online trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc, mở rộng hợp tác công nghiệp nội dung số và thúc đẩy giao lưu bền chặt giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Dấu ấn kép từ lĩnh vực công nghiệp nội dung đến giao lưu văn hóa – giáo dục

Lễ trao giải Korea - Vietnam Content Partnership Awards nằm trong khuôn khổ diễn đàn Vietnam – Korea Content Industry Forum 2026 do KOCCA Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2026 tại Mövenpick Living West Hanoi. Với thông điệp "Celebrating Meaningful Connections, Building Lasting Partnerships" (Tôn vinh những kết nối ý nghĩa, xây dựng quan hệ đối tác bền vững), sự kiện quy tụ hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực truyền hình, game, hoạt hình và bản quyền nhân vật (IP) như CJ ENM, MBC, SLL, ATOONZ, Studio Popcorn, Gawon Global… nhằm thúc đẩy kết nối giao thương (Business Matching) và mở rộng thị trường quốc tế.

Tại buổi lễ, VTC Online được xướng tên trong nhóm 10 cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc quảng bá, phân phối và đưa các sản phẩm nội dung sáng tạo Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Ông Lê Việt Hoà - Giám đốc VTC Online, nhận kỷ niệm chương từ đại diện KOCCA Việt Nam. VTC Online là một trong 10 cơ quan, doanh nghiệp được vinh danh vì những đóng góp trong việc quảng bá và phân phối các sản phẩm nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đáng chú ý, thành tích này nối tiếp ngay sau dấu mốc ngày 20/10/2026, khi ông Lê Việt Hòa – Giám đốc VTC Online trực tiếp đón nhận kỷ niệm chương từ bà Lee Miyon – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (KCC) và khai mạc triển lãm nghệ thuật Media Art "Mùa Hàn Quốc 2026" chủ đề "Muôn loài quanh ta" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ông Lê Việt Hoà - Giám đốc VTC Online và các đơn vị vinh dự nhận kỷ niệm chương từ bà Lee Miyon - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Việc liên tiếp được cả hai cơ quan đại diện chính thống của Hàn Quốc về văn hóa (KCC) và công nghiệp nội dung sáng tạo (KOCCA) vinh danh đã khẳng định vị thế cầu nối chiến lược toàn diện của VTC Online trên cả hai phương diện: văn hóa – giáo dục và giải trí – nội dung số.

Ông Lê Việt Hoà - Giám đốc VTC Online, cảm ơn KOCCA Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của công ty trong quảng bá văn hóa Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác nội dung số và giao lưu Việt Nam – Hàn Quốc.

Hệ sinh thái đa trụ cột thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn bền vững

Trong suốt hành trình phát triển, VTC Online luôn định vị mình là doanh nghiệp tiên phong đưa tinh hoa nội dung và văn hóa Hàn Quốc hòa nhập sâu rộng, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người dùng Việt thông qua hệ sinh thái sản phẩm đa dạng:

Ở mảng Giải trí trực tuyến & Nội dung số: Với năng lực vận hành và thấu hiểu thị trường bản địa, VTC Online là đối tác phát hành uy tín của nhiều studio và nhà phát triển game hàng đầu Hàn Quốc (tiêu biểu như các tựa game Crossfire – Đột Kích, LORDNINE, Cats & Soup: Fluffy Town hay nền tảng cổng game STOVE). Doanh nghiệp không chỉ phân phối sản phẩm mà còn tổ chức các giải đấu eSports quy mô quốc tế và sự kiện cộng đồng, tạo cầu nối giao thương hiệu quả giúp các sản phẩm nội dung Hàn Quốc chinh phục thị trường Việt Nam.

Ở mảng Giáo dục trực tuyến & Giao lưu văn hóa: VTC Online xác định giáo dục là nền tảng gắn kết dài hạn. Nổi bật là cuộc thi Olympic tiếng Hàn trên Internet (IOK) dành cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12, bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, việc ký kết hợp tác chiến lược với KBS Korean Language Center cũng cho thấy nỗ lực kết hợp thế mạnh công nghệ giáo dục (EdTech) với chuyên môn ngôn ngữ, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận tiếng Hàn bài bản và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa xứ sở Kim Chi.

Sự ghi nhận này khẳng định vai trò cầu nối của VTC Online trong hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, từ văn hóa, giáo dục đến giải trí và nội dung số.

Mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới

Sự ghi nhận từ KOCCA Việt Nam tại Vietnam – Korea Content Industry Forum 2026 không chỉ là minh chứng cho năng lực triển khai và uy tín thương hiệu của VTC Online đối với các đối tác quốc tế, mà còn mở ra nhiều dư địa hợp tác mới.

Thông qua các phiên kết nối giao thương trực tiếp tại diễn đàn cùng các tập đoàn giải trí, truyền thông và công nghệ lớn của Hàn Quốc, VTC Online tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đối tác nước ngoài trong việc khai thác bản quyền IP, phát triển nội dung số đa nền tảng và kiến tạo hệ sinh thái giải trí – giáo dục chất lượng cao cho người dùng Việt Nam.