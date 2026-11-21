Vừa qua, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được vinh danh ở vị trí số 1 khối doanh nghiệp lớn và ngành hàng tiêu dùng trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe thực hiện. Doanh nghiệp đồng thời cũng thuộc Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam, ghi nhận sức hút của doanh nghiệp đối với cả người đi làm và nhóm chuẩn bị bước vào thị trường lao động.