- Vị trí tuyển dụng: Phụ trách Kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn.
- Số lượng tuyển dụng: 03 người
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Kinh nghiệm: từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán, thanh tra.
- Dự kiến thời gian tuyển dụng: Tháng 11/2026; bắt đầu thử việc từ đầu tháng 12/2026.
- * Hồ sơ gồm: CV, bằng cấp liên quan, thư ứng tuyển vị trí, liên hệ gửi về ông Bùi Quốc Tuấn – Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh; số điện thoại (Zalo): 0913.887.754; mail:bqtuan@vrg.vn. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.
Khoa học và công nghệ – Động lực phát triển kinh tế và xã hội thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các hoạt động khoa học và công nghệ từng bước gắn với yêu cầu thực tiễn, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh.