Công ty Môi trường đô thị Cà Mau có Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau đã bầu ông Đỗ Quang Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội cũng kiện toàn Ban Kiểm soát và giới thiệu các chức danh lãnh đạo điều hành công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 20/11, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: Ông Đỗ Quang Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Dương Thành Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; ông Trần Lâm Nhã – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Quốc Toản – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty và bà Tạ Ngọc Đào – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Tiêu Thanh Phương được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 3 thành viên: Bà Mạc Như Loan – Trưởng Ban Kiểm soát; ông Mã Ngọc Đăng Khoa – Thành viên Ban Kiểm soát và ông Phan Minh Đương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã ra mắt trước các đại biểu và cổ đông, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong nhiệm kỳ mới, Công ty tiếp tục xác định mục tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị Cà Mau ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Thành công của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và việc hình thành tổ chức bộ máy lãnh đạo, điều hành nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong những năm tới.