Khoa học và công nghệ – Động lực phát triển kinh tế và xã hội thành phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các hoạt động khoa học và công nghệ từng bước gắn với yêu cầu thực tiễn, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh.

Gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, công tác quản lý khoa học được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, gắn nhiệm vụ nghiên cứu với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, thành phố Bắc Ninh đang quản lý 126 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Trong đó, 5 nhiệm vụ đã dừng thực hiện, 33 nhiệm vụ được tổ chức đánh giá, nghiệm thu. Cơ quan chuyên môn cũng tổ chức kiểm tra tiến độ định kỳ đối với 80 nhiệm vụ, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh xem xét công nhận phạm vi ảnh hưởng đối với 15 đề tài khoa học cấp thành phố.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã thông báo định hướng, tiếp nhận 249 phiếu đề xuất nhiệm vụ. Trong đó, lĩnh vực khoa học kỹ thuật có 46 đề xuất; khoa học y dược 31 đề xuất; nông nghiệp, môi trường 89 đề xuất; khoa học xã hội 78 đề xuất và khoa học nhân văn 5 đề xuất.

Thành phố Bắc Ninh thu hút nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới đến đầu tư sản xuất.

Trên cơ sở các đề xuất, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã xin ý kiến chủ trương Hội đồng Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố lựa chọn 58 nhiệm vụ đưa vào thực hiện.

Cùng với hoạt động nghiên cứu, thành phố Bắc Ninh chú trọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các tổ chức hội, đoàn thể, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục, câu lạc bộ khởi nghiệp và UBND các xã, phường để vận động tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Đến hết ngày 20/9/2026, cuộc thi đã tiếp nhận 77 hồ sơ, gồm 35 hồ sơ dự án khởi nghiệp và 42 hồ sơ ý tưởng khởi nghiệp. Đây là nguồn ý tưởng, dự án được tập hợp từ các tổ chức, cá nhân, tạo cơ sở để xem xét, hỗ trợ những sáng kiến có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Trong công tác quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cấp 4 giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao; 2 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 1 giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, cấp 19 giấy chứng nhận đăng ký, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ; 5 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; công nhận 1 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cho ý kiến về công nghệ đối với hơn 130 hồ sơ, dự án trên địa bàn.

Đưa công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Trong lĩnh vực giao thông, thành phố Bắc Ninh lựa chọn nghiên cứu, phát triển tủ hoán đổi pin xe máy điện (BSS) do Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen chủ trì, phối hợp với Yadea và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện.

Đây là sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện nhiệm vụ là 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 4,8 tỷ đồng, doanh nghiệp đối ứng 5,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2026 nghiên cứu thành công sản phẩm mẫu, sản phẩm hoàn chỉnh dự kiến được thương mại hóa trong năm 2027. Nhiệm vụ hiện đang trong quá trình thẩm định, dự kiến điều chỉnh thời gian triển khai để phù hợp với quy định về quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sử dụng enzyme chế biến một số sản phẩm từ chuối tiêu hồng theo chuỗi giá trị, định hướng xuất khẩu.

Nhiệm vụ do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân xã Phật Tích và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VIFOCO thực hiện. Tổng kinh phí là 1,175 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bố trí 1,1 tỷ đồng, nguồn khác 75 triệu đồng; dự kiến cần bổ sung 500 triệu đồng.

Hiện nhiệm vụ đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, hướng tới hoàn thiện quy trình chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ chuối tiêu hồng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã có 21 đơn sáng chế, giải pháp hữu ích và 834 đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp. Sở cũng phối hợp tư vấn, hướng dẫn 116 lượt tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Bàn giao sản phẩm nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

Phát triển hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn

Song song với nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, Bắc Ninh tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.

Thành phố triển khai xây dựng, phát triển 12 cơ sở dữ liệu, trong đó 8 cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, hộ tịch điện tử, bản án và quyết định của tòa án, đất đai, xây dựng cùng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, hàng hóa. Bốn cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm, di cư, dân tộc và quy hoạch đang được xây dựng, chưa đồng bộ.

Trong lĩnh vực viễn thông, 100% xã đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, 100% dân số được phủ sóng di động. Thành phố đã chấp thuận 182 vị trí xây dựng, lắp đặt trạm BTS; hiện có khoảng 4.366 trạm BTS đang hoạt động, vùng phủ sóng 5G đạt 93,5% dân số toàn thành phố.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số và công nghiệp bán dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thành phố Bắc Ninh, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên và ban hành chương trình công tác năm 2026.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm nghiên cứu giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ số. Sở cũng đang tham mưu UBND thành phố Bắc Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo là những nội dung được thành phố chú trọng trong quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.