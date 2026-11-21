HDBank và MUFG mở rộng hợp tác thị trường vốn, thúc đẩy dòng vốn đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, HDBank và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã ký kết Thoả thuận hợp tác, mở rộng kết nối thị trường vốn quốc tế và thúc đẩy đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thoả thuận kết nối năng lực phục vụ khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam của HDBank với kinh nghiệm tài chính, mạng lưới toàn cầu của MUFG, hướng tới đưa nguồn lực quốc tế đến gần hơn với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Kết nối nguồn vốn quốc tế cho tăng trưởng bền vững

Theo thoả thuận, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thị trường vốn và nghiên cứu các phương án huy động vốn tại Nhật Bản và trên toàn cầu. Các nội dung bao gồm vay hợp vốn, đồng tài trợ, phát hành trái phiếu quốc tế, xây dựng chương trình phát hành trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác; đồng thời trao đổi về tư vấn xếp hạng tín nhiệm và tài trợ gắn với phát triển bền vững.

Thông qua MUFG và các đơn vị thành viên, hợp tác tạo điều kiện để HDBank đa dạng hoá nguồn vốn, tiếp cận các cấu trúc tài trợ và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn của khách hàng.

Thỏa thuận được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác nhiều năm giữa HDBank và MUFG tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên. Với sự đồng hành của MUFG trong các hoạt động thu xếp nguồn vốn quốc tế, kết nối các định chế tài chính và hỗ trợ HDBank tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, MOU lần này mở ra cơ hội mở rộng và nâng tầm hợp tác, phát huy thế mạnh và mạng lưới quốc tế của hai tổ chức.

Thúc đẩy đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Bên cạnh thị trường vốn, hai bên dự kiến phối hợp giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tới doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ đối thoại với nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư và kết nối kinh doanh thông qua mạng lưới quốc tế của MUFG. Các chương trình hội thảo, trao đổi chuyên môn cũng hướng tới những lĩnh vực thiết thực như tài trợ thương mại, tài chính bền vững và phát triển hạ tầng.

Thoả thuận giữa HDBank và MUFG góp phần kết nối nguồn vốn với cơ hội đầu tư, đưa hợp tác tài chính Việt Nam – Nhật Bản thành động lực thiết thực cho doanh nghiệp.