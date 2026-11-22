Cao tốc TPHCM - Long Thành mở rộng lên 10 làn xe đoạn qua Đồng Nai, tài xế cần lưu ý gì?

TPO - Từ ngày 22/11, phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành được chuyển sang phần đường mở rộng vừa hoàn thành, tạo điều kiện để nhà thầu thi công nâng cấp mặt đường hiện hữu.

Ngày 22/11, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành qua TP Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe. Từ 0h cùng ngày, phương tiện được chuyển sang lưu thông trên phần đường mới từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51.

Từ ngày 22/11, các phương tiện lưu thông cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai sẽ lưu thông qua làn mới mở rộng vừa hoàn thành để tiếp tục nâng cấp đường hiện hữu.

Cụ thể, đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành (Km14+000) đến nút giao quốc lộ 51 (Km23+900), thuộc phạm vi gói thầu số 2, đã hoàn thành các hạng mục thi công phần đường và cầu mở rộng. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và chấp thuận đưa vào khai thác, phương tiện được chuyển sang phần đường mới, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt đường hiện hữu.

Đối với đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, VEC cùng liên danh nhà thầu đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Theo VEC, việc chuyển làn nhằm tạo mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trước ngày 24/12. Các tài xế lưu thông qua đoạn Km14+000 đến Km23+900 cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành gồm 2 gói thầu xây lắp, hiện đạt tổng sản lượng 81,5%. Trong đó, gói thầu số 1 đạt 81,23% giá trị hợp đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cạn trong tháng 12, đưa vào khai thác tháng 1/2027 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong quý I/2027.

Gói thầu số 2 đạt 81,83% giá trị hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục trong tháng 12 và đưa vào khai thác toàn bộ trong tháng 1/2027.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, được đầu tư nâng cấp từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Riêng gói thầu số 2 qua địa bàn TP Đồng Nai dài gần 12km.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12, việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng năng lực kết nối giao thông giữa trung tâm TPHCM với sân bay, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách trong thời gian tới.