Hạ tầng hoàn thiện, nguồn khách đổ về, Vũng Tàu đón cơ hội phát triển mới

Cao tốc và sân bay Long Thành mở thêm cơ hội đón đầu du lịch cho Vũng Tàu. Để khai thác lợi thế này, đô thị biển cần những sản phẩm nghỉ dưỡng đáp ứng nguồn khách đa dạng và tạo thêm lý do để họ ở lại.

Vũng Tàu từ lâu là lựa chọn quen thuộc cho những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân TP HCM và các tỉnh phía Nam. Khi mạng lưới cao tốc dần khép kín và sân bay Long Thành đi vào khai thác, đô thị biển sẽ thêm điều kiện để mở rộng thị trường. Bài toán du lịch biển trong giai đoạn mới đang dần tìm ra lời giải.

Hạ tầng kéo gần khoảng cách, Vũng Tàu thêm lợi thế

Khi các tuyến cao tốc như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đi vào vận hành đồng bộ, hành trình từ khu vực trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu được rút ngắn chỉ còn hơn 1 tiếng di chuyển. Quãng đường ngắn hơn giúp những người có lịch làm việc linh hoạt dễ thu xếp một đêm nghỉ giữa tuần. Với khách miền Tây, nút giao Tân Hiệp mở thêm hướng đi qua cao tốc Bến Lức – Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu, tạo một hành trình liền mạch hơn, giúp các gia đình thuận tiện hơn khi tự lái ôtô.

Với khách du lịch đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thay đổi đến từ cửa ngõ hàng không.Theo kế hoạch của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026, với khoảng 20–30 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn đầu (tháng 12/2026 – tháng 3/2027). Hành trình bay và di chuyển mặt đất ngắn hơn giúp du khách đường xa giảm bớt mệt mỏi, có thêm thời gian cho kỳ nghỉ tại Vũng Tàu.

Với khách quốc tế, sân bay Long Thành mở ra một cách sắp xếp hành trình mới. Thay vì bắt đầu từ trung tâm TP HCM, du khách có thể hạ cánh tại Long Thành rồi di chuyển thẳng về Vũng Tàu qua cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dành những ngày đầu nghỉ dưỡng bên biển để lấy lại sức sau chuyến bay dài. Sau đó, hành trình tiếp tục đến TP HCM, rồi mở rộng sang miền Tây và các điểm đến khác ở khu vực phía Nam.

Để Vũng Tàu trở thành điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình này, các cơ sở lưu trú cần liên kết với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức dịch vụ đưa đón từ sân bay và đặt phòng thuận tiện. Khi đó, đô thị biển không còn là chặng phụ sau TP HCM mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá phía Nam.

Hạ tầng phát triển giúp khách du lịch đến Vũng Tàu dễ dàng hơn. Nguồn: Lao Động

Sự thiếu vắng của “chốn nghỉ” 5 sao, nhu cầu thực tế tại Vũng Tàu

Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) ước đón hơn 10,62 triệu lượt khách, trong đó hơn 3 triệu lượt lưu trú. Nói cách khác, cứ ba người đến thì hơn hai người không ở lại qua đêm. Con số này cho thấy bên cạnh việc thu hút lượng khách, địa phương cần song hành phát triển dịch vụ lưu trú và các trải nghiệm buổi tối. Khi việc đi lại thuận tiện hơn, du khách cũng có thêm lý do để nghỉ lại lâu hơn.

Tuy nhiên, nguồn khách tăng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng lưu trú. Tính đến tháng 8/2024, Vũng Tàu có 1.360 cơ sở lưu trú du lịch, nhưng chỉ 28 cơ sở được xếp hạng 4–5 sao, tương đương khoảng 2%. Sự chênh lệch này cho thấy dư địa lớn cho các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng đạt chuẩn cao cấp.

Bên cạnh đó, nguồn phòng ngắn ngày từ căn hộ chung cư – kênh lưu trú quen thuộc của nhiều du khách tại Vũng Tàu – đang được quản lý chặt chẽ hơn. Tại TP HCM, Quyết định 19/2026/QĐ-UBND (hiệu lực từ ngày 25/4/2026) chỉ chấp thuận khai thác lưu trú ngắn ngày khi căn hộ đúng công năng được phê duyệt, chủ nhà đăng ký cơ sở lưu trú du lịch và thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong bối cảnh đó, lợi thế nghiêng về các dự án được quy hoạch với chức năng lưu trú ngay từ đầu, có đơn vị vận hành chuyên nghiệp và vị trí phù hợp cho những kỳ nghỉ dài ngày.

Thêm lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, gần phố

Tại Vũng Tàu, Bãi Trước vốn đã quá nổi tiếng khi gắn với công viên, nhà hàng và nhịp sống sôi động trung tâm. Bãi Sau tập trung nhiều khách sạn, dịch vụ tắm biển và đông khách vào mùa cao điểm. Bãi biển Phước Hải có nhịp sống làng chài bình yên nhưng cách xa đô thị.

Nằm giữa những lựa chọn quen thuộc ấy, bãi Thủy Tiên có bờ biển thoáng, ít ồn ào hơn các khu vực đông người nhưng vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố qua trục đường 3/2.

Buổi sáng, bãi biển phía Đông đón nắng sớm, phù hợp cho hoạt động dạo biển, thư giãn. Khi muốn đổi nhịp, du khách có thể di chuyển đến trung tâm thành phố, sân golf Paradise, Sun World Vũng Tàu hay các điểm vui chơi, ẩm thực lân cận.

Solina Signature by Wyndham sở hữu vị trí đắc địa ngay bãi biển Thủy Tiên, sát bên sân golf Paradise. Nguồn: C-Holdings

Tại đây, Công ty Cổ phần C-Holdings phát triển dự án Solina Signature by Wyndham, định vị căn hộ biển đồi phong cách Ý, với khoảng 185m tiếp giáp mặt biển. Dự án gồm hai tòa tháp căn hộ dịch vụ và condotel, được quy hoạch với công năng lưu trú – dịch vụ và mang thương hiệu vận hành Wyndham.

Đáng chú ý, khu vực tiếp giáp bờ biển của dự án không bị ngăn cách bởi tuyến đường giao thông cơ giới, cho phép cư dân và du khách bước xuống bãi cát vàng ngay từ khuôn viên dự án.

Đặc điểm này mang đến trải nghiệm khác với những công trình ven biển khác khi phải băng qua đường xe chạy để đến bãi tắm. Với Solina Signature by Wyndham, biển không chỉ hiện diện qua tầm nhìn căn hộ mà còn có thể trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày.

Dự án sở hữu không gian mặt nước ấn tượng nối liền từ bể bơi tới bãi biển Thủy Tiên. Nguồn: C-Holdings

Solina Signature by Wyndham theo đuổi triết lý The Art of Being – Nghệ thuật của sự hiện diện, hướng đến không gian sống vừa riêng tư, vừa kết nối với những trải nghiệm bên ngoài. Dự án được định hướng phục vụ nhiều nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, làm việc linh hoạt đến dành thời gian cho gia đình và theo đuổi sở thích cá nhân.

Với định hướng này, Solina Signature by Wyndham hướng tới nhóm khách tìm kiếm sự yên tĩnh của biển nhưng không muốn tách rời nhịp sống đô thị.