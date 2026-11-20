Tập đoàn OFG ký kết hợp tác với The Ascott Limited phát triển Oakwood Riverside Onsen Hanoi

Ngày 19/11, tại Lynntimes Thanh Thủy, Tập đoàn OFG và The Ascott Limited đã ký kết hợp tác phát triển Oakwood Riverside Onsen Hanoi, dự án lưu trú tích hợp Onsen đầu tiên của Ascott tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra trang trọng trong khuôn khổ “Hội thảo kết nối doanh nghiệp Rumani - Việt Nam”, thuộc chuỗi hoạt động Ngày văn hóa và thương mại Rumani tại Việt Nam.

Ông David Cumming - Tổng Quản lý khu vực Đông Dương của The Ascott Limited phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án Oakwood Riverside Onsen Hanoi.

Dấu mốc hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu hàng đầu

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa Tập đoàn OFG và The Ascott Limited (Ascott) đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển bất động sản, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe của OFG, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Tập đoàn OFG và The Ascott Limited thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Oakwood Riverside Onsen Hanoi.

The Ascott Limited là một trong những tập đoàn quản lý vận hành khách sạn và căn hộ dịch vụ quốc tế hàng đầu thế giới, trực thuộc CapitaLand Investment (Singapore). Ascott sở hữu mạng lưới hơn 1.000 cơ sở lưu trú tại hơn 230 thành phố, thuộc hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, Ascott sở hữu danh mục thương hiệu khách sạn và căn hộ dịch vụ đa dạng, nổi bật. Với kinh nghiệm quản lý, vận hành quốc tế cùng hệ sinh thái thương hiệu uy tín, Ascott là đối tác của nhiều chủ đầu tư và dự án bất động sản trên toàn cầu.

Sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng như Ascott, Oakwood, Somerset, Citadines và lyf, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp lưu trú từ khách sạn, căn hộ dịch vụ đến những mô hình lưu trú linh hoạt dành cho khách công tác và lưu trú dài hạn. Trong đó, Oakwood được biết đến với triết lý kết hợp sự tiện nghi, riêng tư của không gian sống cùng chất lượng dịch vụ khách sạn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn OFG nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển, OFG luôn xác định giá trị đích thực của một công trình không chỉ nằm ở vị trí, kiến trúc hay quy mô đầu tư, mà còn được khẳng định qua chất lượng vận hành, trải nghiệm khách hàng và giá trị bền vững theo thời gian.”

Theo ông, việc hợp tác với The Ascott Limited sẽ góp phần kết hợp năng lực phát triển dự án của OFG với kinh nghiệm vận hành quốc tế, hướng tới kiến tạo những sản phẩm khác biệt và có sức cạnh tranh dài hạn.

Không chỉ mang ý nghĩa đối với một dự án cụ thể, thỏa thuận hợp tác còn thể hiện định hướng của Tập đoàn OFG trong việc tăng cường liên kết với các thương hiệu quốc tế, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Oakwood Riverside Onsen Hanoi: Kiến tạo chuẩn mực nghỉ dưỡng khoáng nóng ven sông Hồng

Tiếp nối những dấu ấn thành công trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn OFG tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược với dự án Oakwood Riverside Onsen Hanoi ngay tại Thủ đô. Không chỉ đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng quy mô và nâng tầm vị thế thương hiệu OFG, dự án còn được kỳ vọng kiến tạo điểm đến lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp mang chuẩn mực quốc tế, góp phần gia tăng sức hút du lịch Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa số 54 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, dự án sở hữu tầm nhìn thoáng đạt ven sông Hồng với khả năng kết nối giao thông thuận tiện tới khu vực trung tâm phố cổ, các trục kinh doanh trọng điểm của Thủ đô cũng như Sân bay Quốc tế Nội Bài. Dự án được quy hoạch thành tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ, thương mại và văn phòng hiện đại, cung cấp ra thị trường 147 căn hộ và phòng lưu trú với cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ hạng phòng Standard, Deluxe, căn hộ 1-3 phòng ngủ đến các dòng sản phẩm hạng sang như Suite, Duplex và Presidential Suite.

Phối cảnh dự án Oakwood Riverside Onsen Hanoi.

Điểm nhấn tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt cho dự án là mô hình kết hợp giữa dịch vụ lưu trú quốc tế và chăm sóc sức khỏe (wellness) chuyên sâu. Trong khi Ascott đảm nhiệm quản lý vận hành hệ thống tiện ích đồng bộ gồm hai nhà hàng, khu vực phòng họp, bể bơi vô cực hướng sông và phòng gym hiện đại, thì toàn bộ một tầng tiện ích Onsen chuyên biệt sẽ do chính Tập đoàn OFG - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản khoáng nóng tại Việt Nam trực tiếp phát triển và vận hành.

Chia sẻ về sự hợp tác này, Ông David Cumming - Tổng Quản lý khu vực Đông Dương của The Ascott Limited đánh giá cao uy tín và kinh nghiệm của Tập đoàn OFG trong mảng bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với sức khỏe. Ông khẳng định sự cộng hưởng giữa triết lý lưu trú "như ở chính ngôi nhà mình" của Oakwood cùng dịch vụ khoáng nóng đặc trưng từ OFG sẽ mang lại trải nghiệm độc bản cho cả khách công tác ngắn ngày, chuyên gia nước ngoài lưu trú dài hạn lẫn du khách nghỉ dưỡng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống mới tại khu vực phía Đông Hà Nội.