Áp voucher tới 30% mua nhà hoàn thiện Đảo Ngọc, nhẹ vốn ban đầu, sẵn sàng khai thác

Thay vì mất hàng tháng thiết kế, chọn nhà thầu hay giám sát thi công từ xa, nhà đầu tư phía Nam có thể sở hữu căn nhà hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay. Kết hợp voucher đặc quyền thanh toán tối đa 30% giá trị căn và chính sách cố định lãi suất tới 5 năm của Vinhomes, sản phẩm mở ra cơ hội sở hữu tài sản tại Đà Nẵng với áp lực vốn ban đầu thấp, sẵn sàng đưa vào sử dụng và khai thác theo lộ trình hoàn thiện hệ tiện ích.

Nhận nhà hoàn thiện, giải bài toán quản lý tài sản từ xa

Với nhà đầu tư ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, sở hữu ngôi nhà thứ hai tại Đà Nẵng có thể kéo theo hàng loạt công việc phát sinh, từ thiết kế không gian, lựa chọn vật liệu, tìm kiếm nhà thầu đến giám sát thi công, nghiệm thu và xử lý những vấn đề kỹ thuật sau bàn giao. Mỗi lần di chuyển, mỗi quyết định cần đưa ra từ xa đều tiêu tốn thời gian, chi phí và công sức.

Đây cũng là lý do dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay tạo khác biệt. Thay vì nhận một căn nhà cần tiếp tục đầu tư và tổ chức thi công, người mua được tiếp cận sản phẩm đã hoàn thiện trần, tường, sàn và nội thất liền tường theo tiêu chuẩn bàn giao. Tầng 1 sử dụng sàn gạch, các tầng 2, 3, 4 sử dụng sàn gỗ. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp và chậu rửa được trang bị đồng bộ, tạo nền tảng hoàn chỉnh để gia chủ tiếp tục bố trí không gian theo nhu cầu.

Không gian nội thất Ocean Village tại Đảo Ngọc.

Danh mục thiết bị cũng được lựa chọn từ các thương hiệu quốc tế doanh tiếng, như Hitachi, LG cho điều hòa, TOTO cho thiết bị vệ sinh, Gorenje và Rosieres cho bếp, hút mùi... Việc đồng bộ các hạng mục hoàn thiện không chỉ giúp chủ sở hữu tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế rủi ro phát sinh khi gia chủ phải tự tìm kiếm, phối hợp nhiều nhà cung cấp khác nhau. Với nền tảng này, chủ nhân chỉ cần tập trung bổ sung nội thất rời, vật dụng sinh hoạt hoặc trang thiết bị phục vụ lưu trú theo nhu cầu.

Bài toán tiếp theo là chăm sóc tài sản khi chủ nhà không có mặt. Một căn nhà thường xuyên đóng cửa nếu thiếu bảo trì, vệ sinh và kiểm tra kỹ thuật có thể xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng cũng như khả năng khai thác. Với phương án lựa chọn Vinpearl quản lý, vận hành, chủ sở hữu có thể giảm đáng kể khối lượng công việc này.

Hoạt động chăm sóc, bảo trì định kỳ, gìn giữ cảnh quan và chuẩn bị không gian đón tiếp giúp căn nhà duy trì trạng thái sẵn sàng, thay vì phải chờ chủ nhân trở về hoặc khách lưu trú tới mới bắt đầu dọn dẹp, sửa sang. Mỗi kỳ nghỉ vì thế có thể bắt đầu bằng trải nghiệm tận hưởng, thay vì một danh sách công việc cần giải quyết.

Dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất Đảo Ngọc dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý IV/2027.

Tiện ích bổ sung dòng khách, voucher giảm nhẹ vốn ban đầu

Lợi thế nhận nhà hoàn thiện, sẵn sàng sử dụng càng có ý nghĩa khi đặt trong lộ trình hình thành điểm đến mới Vinhomes Hải Vân Bay.

Theo kế hoạch, quý IV/2027, VinWonders dự kiến hoàn thành tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn. Đây là động lực thu hút nhóm khách gia đình, các cặp đôi và giới trẻ, đặc biệt là những người tìm kiếm kỳ nghỉ kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến.

Đến quý I/2028, khu khám phá của VinWonders và khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux dự kiến hoàn thành, bổ sung phân khúc lưu trú cao cấp. Sự hiện diện của khách sạn hạng sang có thể tạo sức hút với nhóm khách thượng lưu, khách doanh nhân và khách MICE có nhu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện, kết hợp nghỉ dưỡng. Đây là tệp khách có đặc điểm chi tiêu và yêu cầu dịch vụ khác biệt, góp phần mở rộng cơ cấu nhu cầu lưu trú tại điểm đến.

Trong khi đó, Hải Vân Wellness Hub dự kiến hoàn thành vào quý III/2028, hướng tới nhóm khách quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và nghỉ dưỡng chuyên sâu. Tiện ích này có thể kéo dài thời gian lưu trú, bổ sung nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao và đa dạng hóa mục đích sử dụng căn nhà.

Hệ tiện ích tại Vinhomes Hải Vân Bay mở rộng tệp khách và trải nghiệm tại điểm đến.

Mỗi tiện ích khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung một nhóm nhu cầu mới, giúp tài sản có cơ hội tiếp cận nhiều phân khúc khách hơn. Trong bối cảnh đó, chính sách thanh toán tối đa 30% giá trị tài sản bằng voucher tri ân mang lại lợi ích kép cho nhà đầu tư. Một mặt, khách hàng có cơ hội sở hữu sớm bất động sản tại khu vực được định vị phát triển thành điểm đến mới của du lịch miền Trung. Mặt khác, việc voucher “gánh” tới 30% giá trị căn nhà giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu, giải phóng một phần ngân sách để chủ sở hữu đầu tư nội thất rời, duy trì hoạt động kinh doanh hoặc dành cho các kế hoạch tài chính khác của gia đình.

Đặc biệt, khi kết hợp với phương án vay cố định lãi suất 3,5%/năm trong 18 tháng, 4%/năm trong 24 tháng hoặc 9%/năm trong 60 tháng, người mua có cơ hội sở hữu nhà với vốn ban đầu 0 đồng, đồng thời chủ động dòng tiền chi trả lên tới nửa thập kỷ.

Tuy nhiên, voucher đặc quyền chỉ áp dụng đến ngày 31/12/2026. Khi thời điểm kết thúc đang đến gần, chậm trễ quyết định đồng nghĩa với nguy cơ bỏ lỡ khoản ưu đãi hàng tỷ đồng. Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, tận dụng đúng thời điểm vàng để giảm giá vốn, nhẹ gánh tài chính, sớm đưa tài sản vào khai thác và chủ động phân bổ nguồn lực cho những cơ hội khác chính là chiến lược khôn ngoan và có tầm nhìn.