Newtown Diamond đón nhịp hạ tầng mới trên trục Đà Nẵng – Hội An

Quy hoạch chung của Đà Nẵng mở ra kết nối liên vùng giữa không gian đô thị biển và không gian di sản Hội An, trong đó trục Trường Sa đóng vai trò tuyến giao thông trọng điểm. Tọa lạc trên trục ven biển huyết mạch này, Newtown Diamond sở hữu lợi thế di chuyển thuận tiện, đón đầu những động lực phát triển của khu vực trong tương lai.

Hạ tầng mở rộng kết nối

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Đà Nẵng đang định hình cấu trúc đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm, tăng cường kết nối giữa các khu vực và mở rộng không gian phát triển liên vùng. Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã xác lập các hành lang không gian quan trọng, trong đó có trục đô thị ven biển phía Đông kết nối từ Liên Chiểu, Sơn Trà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn đến Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai và trục cảnh quan sông Hàn – sông Cổ Cò – Thu Bồn – Trường Giang. Đây là cơ sở để phát triển thêm các không gian công cộng và phát triển du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên của Đà Nẵng

Theo phân kỳ của dự án du lịch đường thủy nội địa đã được thành phố chấp thuận nhà đầu tư, giai đoạn 2028–2031 dự kiến xây dựng 8 bến trên hai sông Vĩnh Điện và Cổ Cò, cùng các hạng mục phụ trợ và công viên cảnh quan.

Về đường sắt đô thị, phương án MRT2 tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 dự kiến kết nối khu vực ga Đà Nẵng cũ với sân bay quốc tế Đà Nẵng, đi qua Ngũ Hành Sơn và đến Hội An. Hướng tuyến và vị trí ga sẽ được cụ thể hóa ở các bước lập quy hoạch hoặc dự án đầu tư. Đây là triển vọng bổ sung kết nối giao thông công cộng giữa trung tâm Đà Nẵng, sân bay và các điểm đến du lịch phía Nam.

Từ trục ven biển hiện hữu đến các định hướng phát triển đường thủy và đường sắt đô thị, Ngũ Hành Sơn đang nằm trong mạng lưới kết nối đa phương thức. Đây là nền tảng để khu vực mở rộng không gian phát triển, gia tăng sức hút đối với các dự án bất động sản cũng như phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Không gian sống mang nhịp nghỉ dưỡng tại Newtown Diamond

Tọa lạc trên trục Trường Sa, gần sông Cổ Cò, Newtown Diamond tiếp cận trực tiếp tuyến đường kết nối Đà Nẵng – Hội An. Sân gôn Legend Danang Golf Resort và Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa ở lân cận bổ sung lựa chọn thể thao, ẩm thực và nghỉ dưỡng cho cư dân.

Căn hộ tại Newtown Diamond mở tầm nhìn ra biển Đà Nẵng, sông Cổ Cò hoặc sân gôn.

Newtown Diamond phát triển ba tòa tháp The Ruby, The Sapphire và The Diamond, cung cấp các dòng căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ. Tùy vị trí căn hộ, tầm nhìn mở ra biển Đà Nẵng, sông Cổ Cò hoặc những đường fairway của sân gôn. Thiết kế chú trọng ánh sáng tự nhiên, đưa cảnh quan vào không gian sinh hoạt và tạo cảm giác thoáng đãng cho căn hộ.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng được tiếp nối qua việc tận hưởng hệ tiện ích nội khu như: Bể bơi, sân yoga và vườn thiền dành không gian cho vận động và thư giãn. Sky Bar & Café mở thêm góc ngắm thành phố và biển xanh, trong khi vườn BBQ là nơi các gia đình có thể gặp gỡ, giao lưu và kết nối vào dịp cuối tuần. Sự kết hợp giữa cảnh quan, tiện ích và sự lựa chọn diện tích phù hợp đáp ứng nhiều nhu cầu, từ an cư đến nghỉ dưỡng hoặc lưu trú dài ngày.

Tiện ích nội khu Newtown Diamond bố trí các không gian dành cho vận động, thư giãn và sinh hoạt gia đình.

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian đô thị về phía Hội An, các định hướng phát triển đường thủy và đường sắt đô thị mở ra khả năng kết nối Ngũ Hành Sơn với trung tâm thành phố và các điểm đến du lịch bằng nhiều phương thức hơn. Trên trục Trường Sa hiện hữu, Newtown Diamond mang đến lựa chọn an cư gần biển và sân gôn, thuận tiện di chuyển về trung tâm, đáp ứng cho từng nhu cầu an cư hoặc lưu trú dài ngày tại Đà Nẵng.

Ngày 22/11, sự kiện ra mắt quỹ căn đặc biệt sẽ diễn ra với chủ đề “Dòng chảy Kỷ nguyên”, mang đến cho khách hàng góc nhìn toàn diện về những giá trị nổi bật của dự án, từ vị trí, không gian sống đến tiềm năng đầu tư và các chính sách bán hàng hấp dẫn.

Thời gian: 9h00 Chủ Nhật, ngày 22/11/2026

Địa điểm: Hilton Danang, 50 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng