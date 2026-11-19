TPO - Di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng CT6 Kiến Hưng liên quan đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản; Quảng Ngãi dừng 4 dự án tồn đọng, có dự án sau 7 năm vẫn 'bất động'; Duyệt quy hoạch Quảng trường và Trung tâm hành chính TPHCM ở Thủ Thiêm; Giá chung cư Hà Nội vượt 100 triệu đồng/m2, thanh khoản lao dốc;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/11.
TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thành Công do doanh nghiệp trúng thầu vi phạm quy định.
TPO - Hà Nội đặt mục tiêu di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh xong trước ngày 31/12/2027. Hoàn thành xử lý vi phạm, cải tạo và chỉnh trang các công trình trong năm 2028.
TPO - Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ đối tượng được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, trong đó nêu cụ thể các điều kiện và hình thức bồi thường theo quy định. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Sự kết hợp giữa sắc xanh olive và gam màu nâu ấm của gỗ mang đến cho căn hộ rộng 90 m² vẻ đẹp hoài cổ nhưng vẫn gần gũi với đời sống hiện đại.
TPO - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê nhà phải nộp phiếu đăng ký thuê nhà do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng TPHCM phát hành và tiền đặt trước được xác định bằng 5% của tiền thuê nhà cho cả thời hạn thuê nhà.
TPO - Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng.
Victoria Harbour tại Hong Kong (Trung Quốc) tạo dấu ấn không chỉ bởi đường chân trời rực rỡ bên vịnh biển, mà còn ở nhịp sống đô thị nơi thương mại, cảnh quan và cộng đồng cùng hiện diện. Dựa trên nguồn cảm hứng ấy, khu cao tầng The Victoria tại Vinhomes Star City Thanh Hóa đang kiến tạo một chất sống hiện đại, giàu tính kết nối, hòa điệu cùng dòng chảy phát triển bên bờ sông Mã.
Trên giấy chứng nhận của căn hộ chung cư xây trên đất ở, mục thời hạn sở hữu thường ghi "-/-", còn mục thời hạn sử dụng đất ghi "Lâu dài". Đây là hai chi tiết người mua dễ hiểu nhầm.
TPO - 125 căn hộ tại khối đế ba tòa chung cư CT6 Kiến Hưng phải di dời, 10 nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả đường giao thông, xây trường mầm non. Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh được Hà Nội phê duyệt phương án xử lý cụ thể.
Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, TPHCM đang đưa các tiện ích số vào nhiều lĩnh vực thiết yếu, đồng thời huy động lực lượng cơ sở hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ.
Ngày 17/11/2026, BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, khởi công InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng trong thung lũng rừng thông đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới. Dự án tiếp nối quan hệ hợp tác hơn một thập kỷ giữa BIM Land và IHG Hotels & Resorts, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng gắn với thiên nhiên nguyên bản.
TPO - Hà Nội ấn định thời hạn di dân, xử lý 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh; Cận cảnh các thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Công chứng viên được công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc; TPHCM thêm 850 ha đất thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/11.
TPO - Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Thủ Thiêm. Sau hội nghị, thành phố tổ chức triển lãm trong một tháng để người dân tham quan, tra cứu bản đồ số.
Những mối quan hệ tốt đẹp góp phần tạo nên chất lượng sống và sự gắn bó với nơi ở. Tại Izumi City, các không gian sinh hoạt chung được quy hoạch hợp lý, tạo điều kiện để các gia đình gặp gỡ, giao lưu và từng bước xây dựng một cộng đồng thân thuộc.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa công bố các quyết định về công tác nhân sự cấp cao, trong đó có việc miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh khỏi vị trí Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
Được phát triển bởi CapitaLand Development, hợp tác cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development, Maison Privée theo đuổi triết lý “Elegance is Refusal” - Nghệ thuật của sự khước từ, đề cao những lựa chọn có chiều sâu. Tinh thần ấy được thể hiện qua cách dự án kết hợp các lợi thế về quy hoạch, kiến trúc và chất lượng môi trường sống.