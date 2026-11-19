TPO - Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ đối tượng được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, trong đó nêu cụ thể các điều kiện và hình thức bồi thường theo quy định. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.