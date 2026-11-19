Đưa thiên nhiên vào lõi đô thị: Chuẩn sống mới định hình diện mạo phía nam Hà Nội

Quá trình đô thị hóa nhanh tại các thành phố lớn đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn không gian tự nhiên. Trước áp lực bê tông hóa, công viên, mặt nước và cây xanh trở thành hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đô thị. Tại Hà Nội, định hướng phát triển xanh mở ra cơ hội để phía Nam Thủ đô định hình chuẩn sống mới.

Thiên nhiên trở thành ưu tiên trong tư duy quy hoạch đô thị toàn cầu

Singapore là một trong những ví dụ tiêu biểu cho định hướng này. Theo Cơ quan Tái phát triển đô thị Singapore (URA), quốc đảo đặt mục tiêu đến năm 2030, mọi hộ gia đình đều có thể tiếp cận công viên trong khoảng 10 phút đi bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố liên tục mở rộng hệ thống công viên và các tuyến kết nối xanh. Trong giai đoạn 2025-2030, hơn 25 công viên với tổng diện tích trên 170 ha cùng hơn 50 km tuyến kết nối mới dự kiến được hoàn thành.

Tại Mỹ, giá trị của không gian xanh còn được đánh giá qua những lợi ích kinh tế và sức khỏe mà chúng mang lại. Theo báo cáo năm 2026 của Trust for Public Land, mỗi người trưởng thành thường xuyên vận động trong công viên giúp tiết kiệm trung bình khoảng 1.650 USD chi phí y tế mỗi năm. Ngoài ra, mỗi 1 USD đầu tư vào công viên có thể mang về cho địa phương ít nhất 3 USD lợi ích kinh tế hằng năm.

Nhiều quốc gia đưa không gian xanh và hệ thống kết nối công viên trở thành một phần trong chiến lược phát triển đô thị. (Ảnh: Gamuda Land)

Những định hướng này cho thấy khả năng tiếp cận không gian xanh đang ngày càng được xem là một tiêu chí quan trọng trong quy hoạch đô thị. Khi công viên được kết nối với khu dân cư bằng những hành trình thuận tiện, thiên nhiên có điều kiện hiện diện thường xuyên hơn trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Từ hạ tầng xanh đến những giá trị thiết thực trong đời sống

Việc đưa thiên nhiên vào quy hoạch đô thị mang lại những lợi ích vượt ra ngoài giá trị cảnh quan. Một hệ thống cây xanh, mặt nước và công viên được tổ chức hợp lý có thể góp phần điều hòa vi khí hậu, hỗ trợ quản lý nước mưa, cải thiện chất lượng môi trường và tạo thêm không gian cho các hoạt động thể chất, thư giãn của cộng đồng.

Hệ thống cây xanh và mặt nước góp phần tạo lập cảnh quan sinh thái, đồng thời hỗ trợ điều hòa vi khí hậu và quản lý nước trong đô thị. (Ảnh: Gamuda Land)

Đặc biệt, tại những đô thị có khí hậu nóng ẩm như Hà Nội, vai trò của không gian xanh và mặt nước càng trở nên quan trọng. Những khu vực có mật độ cây xanh lớn thường tạo ra bóng mát, giảm hấp thụ nhiệt trên bề mặt và góp phần cải thiện cảm nhận nhiệt độ tại khu vực xung quanh. Sự hiện diện của hồ nước, thảm thực vật và những khoảng không gian mở cũng tạo điều kiện để cư dân đi bộ, vận động hoặc nghỉ ngơi ngoài trời thoải mái hơn, nhất là trong những tháng hè.

Gamuda Land trên hành trình phát triển “đô thị trong thiên nhiên”

Từ những lợi ích thiết thực ấy, Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản đến từ Malaysia - đã và đang đặt cây xanh, hồ nước và công viên làm hạ tầng vận hành của đô thị. Định hướng này càng được cụ thể hoá thông qua sáng kiến Gamuda Parks vào năm 2018 để quản lý và bồi đắp đa dạng sinh học tại các khu đô thị của tập đoàn.

Tại khu đô thị tích hợp twentyfive7 (Malaysia), hồ nước trung tâm, lối đi dạo ven hồ và hệ thống công viên với diện tích hơn 20 acre được kết nối với các khu nhà ở và trung tâm thương mại Quayside Mall. Những tuyến đi bộ có mái che hoặc được trồng cây hai bên góp phần tạo bóng mát, giúp cư dân thuận tiện di chuyển giữa các tiện ích và không gian xanh. Ở thị trường quốc tế, khu căn hộ GEM Residences tại Toa Payoh (Singapore) - quốc gia dẫn đầu về xanh hóa đô thị - dành tới 45% diện tích cho cảnh quan và đạt chứng nhận Green Mark.

Dự án GEM Residences (Singapore) đạt chứng nhận Green Mark, dành nhiều diện tích cho không gian xanh. (Ảnh: Gamuda Land)

Kinh nghiệm ấy cũng được Gamuda Land mang đến Hà Nội: Công trình Gamuda City từng đoạt giải nhất World Prix d’Excellence năm 2018 của Liên đoàn Bất động sản Quốc tế (FIABCI) ở hạng mục bảo tồn và cải tạo thiên nhiên. Nằm trong Gamuda City và kế cận Công viên Yên Sở quy mô 323 ha, dự án Central Park hướng đến phong cách sống tinh tuyển khi biến hệ sinh thái cây xanh, mặt nước rộng lớn thành một phần trải nghiệm thường nhật, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên với nhịp sống đô thị.

Central Park được phát triển theo phong cách sống tinh tuyển, kết nối không gian đô thị với hệ sinh thái cây xanh và mặt nước rộng lớn. (Ảnh: Gamuda Land)

Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển đô thị xanh và bền vững, những dự án có khả năng kết nối hài hòa giữa không gian sinh thái, kiến trúc và tiện ích sống như Central Park góp phần định hình một tiêu chuẩn mới về chất lượng an cư. Khi thiên nhiên không còn là yếu tố cảnh quan bên ngoài mà trở thành một phần của cấu trúc sống, giá trị của bất động sản cũng được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ qua những gì hiện hữu hôm nay mà còn qua môi trường sống có thể duy trì trong dài hạn.