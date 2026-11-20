'Tân Gia Đắc Lộc' - Phú Gia Royal Park chào đón những chủ nhân đầu tiên

Lễ bàn giao nhà phố “Tân Gia Đắc Lộc”, chào đón những chủ nhân đầu tiên nhận nhà tại LK2 và LK4 tại Phú Gia Royal Park Quy Nhơn vào cuối tháng 10/2026. Việc bàn giao đúng tiến độ cam kết góp phần khẳng định uy tín của chủ đầu tư Phú Gia, đồng thời giúp các gia chủ sớm nhận nhà để bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm hoặc chuẩn bị mặt bằng kinh doanh.

Nhận nhà, bắt đầu những kế hoạch mới

Một chiếc chìa khóa mở cửa ngôi nhà mới cũng mở ra những dự định của gia chủ: chuẩn bị chốn an cư cho gia đình, tổ chức không gian kinh doanh hoặc xây dựng phương án khai thác tài sản.

Với những chủ nhân đầu tiên tại Phú Gia Royal Park, ngày bàn giao là thời điểm các kế hoạch ấy có thể bắt đầu trên căn nhà thực tế. Khách hàng trực tiếp kiểm tra hiện trạng, đối chiếu các hạng mục theo thỏa thuận và chuẩn bị hoàn thiện nội thất theo nhu cầu sử dụng.

Nhà phố được bàn giao thô bên trong cho phép gia chủ chủ động bố trí công năng, lựa chọn vật liệu và thiết kế không gian. Với người mua để ở, đó là cơ hội tổ chức căn nhà phù hợp với sinh hoạt của từng thành viên. Với khách hàng dự kiến kinh doanh, việc tiếp nhận mặt bằng là cơ sở để tính toán chi phí hoàn thiện và kế hoạch vận hành.

“Tân Gia Đắc Lộc” là lời chúc Phú Gia gửi tới các gia chủ về một khởi đầu thuận lợi. Niềm vui tân gia gắn với kỳ vọng về cuộc sống ổn định, công việc hanh thông và những kế hoạch dài hạn được triển khai từ chính căn nhà của mình.

Sản phẩm thực tế là căn cứ đánh giá cam kết

Đợt bàn giao tại LK2 và LK4 mở đầu quá trình chuyển giao nhà từng phần tại Phú Gia Royal Park. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục bàn giao các căn thuộc những phân khu tiếp theo trong những tháng cuối năm 2026.

Dự án Phú Gia Royal Park.

Bàn giao là thời điểm năng lực triển khai được đánh giá bằng kết quả cụ thể. Tiến độ có căn nhà hiện hữu để đối chiếu; chất lượng được kiểm tra tại công trình; các yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận trong quá trình chuyển giao.

Đối với Phú Gia, việc triển khai liên tiếp các đợt bàn giao đòi hỏi duy trì sự phối hợp giữa thi công, kiểm tra chất lượng, pháp lý và chăm sóc khách hàng. Uy tín chủ đầu tư được bồi đắp từ khả năng thực hiện nhất quán qua từng đợt, từng sản phẩm và từng công việc đã cam kết.

Không gian sống từng bước hiện hữu

Trước thềm đón những chủ nhân đầu tiên, nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích tại Phú Gia Royal Park đã đi vào hoạt động. Các công viên nội khu với cây xanh, lối dạo bộ, đài phun nước và vườn ươm Phú Gia Living Garden góp phần định hình không gian chung của dự án.

Cụm 5 sân pickleball liên hoàn chuẩn thi đấu quốc tế bổ sung nơi vận động, giao lưu và tổ chức hoạt động cộng đồng. Sự hiện diện của những tiện ích này giúp khách hàng có thêm cơ sở trải nghiệm môi trường xung quanh căn nhà, từ cảnh quan đến các không gian phục vụ sinh hoạt.

Khi những chiếc chìa khóa đầu tiên được trao, câu chuyện của Phú Gia Royal Park bắt đầu có thêm dấu ấn của từng gia chủ. Từ cách hoàn thiện căn nhà đến dự định đón gia đình về ở hay mở cửa hàng đầu tiên, chính những lựa chọn ấy sẽ từng bước định hình nhịp sống của khu phố.