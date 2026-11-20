TPO - Sau phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một số người dân đang sinh sống tại tòa CT6C cho biết, mong mỏi của họ vẫn là được ở lại căn nhà của mình. Đồng thời cho rằng mức giá 56 triệu đồng/m2 tại tòa nhà này là sát thực tế chứ không thể nói là quá cao.