TPO - Triển khai dự án trục không gian Quốc lộ 1A với mặt cắt ngang 90m, nhiều khu tập thể dọc đường Giải Phóng (Hà Nội) thuộc diện phải cắt xén hoặc phá dỡ toàn bộ. Người dân còn ở lại bày tỏ mong muốn công tác thi công đảm bảo an toàn cho khu tập thể sau khi cắt xén.
Ngày 20/11, Tập đoàn Đức Long Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Lễ động thổ 4 dự án năng lượng tái tạo, gồm 2 nhà máy điện gió và 2 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 160 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.754 tỷ đồng tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai).
Cao tốc và sân bay Long Thành mở thêm cơ hội đón đầu du lịch cho Vũng Tàu. Để khai thác lợi thế này, đô thị biển cần những sản phẩm nghỉ dưỡng đáp ứng nguồn khách đa dạng và tạo thêm lý do để họ ở lại.
TPO - Sau phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một số người dân đang sinh sống tại tòa CT6C cho biết, mong mỏi của họ vẫn là được ở lại căn nhà của mình. Đồng thời cho rằng mức giá 56 triệu đồng/m2 tại tòa nhà này là sát thực tế chứ không thể nói là quá cao.
Lễ bàn giao nhà phố “Tân Gia Đắc Lộc”, chào đón những chủ nhân đầu tiên nhận nhà tại LK2 và LK4 tại Phú Gia Royal Park Quy Nhơn vào cuối tháng 10/2026. Việc bàn giao đúng tiến độ cam kết góp phần khẳng định uy tín của chủ đầu tư Phú Gia, đồng thời giúp các gia chủ sớm nhận nhà để bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm hoặc chuẩn bị mặt bằng kinh doanh.
Ngày 19/11, tại Lynntimes Thanh Thủy, Tập đoàn OFG và The Ascott Limited đã ký kết hợp tác phát triển Oakwood Riverside Onsen Hanoi, dự án lưu trú tích hợp Onsen đầu tiên của Ascott tại Việt Nam.
TPO - Sau nhiều năm chậm khai thác, khu đất 'vàng' rộng hơn 20ha phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình được đưa ra đấu giá 360 lô đất. Tuy nhiên, chỉ có 39 lô đấu giá thành công, đạt tỷ lệ khoảng 10,8%, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 522 tỷ đồng.
TPO - Luật được Quốc hội thông qua quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.
TPO - Mức độ quan tâm chung cư giảm; Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 200 ha tại TPHCM; Thái Nguyên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị nghìn tỷ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/11.
TPO - Nhiều gia đình sử dụng đất ổn định qua nhiều thế hệ nhưng giấy tờ về nguồn gốc đất được lập từ hàng chục năm trước, với tên gọi và hình thức khác nhau. Vậy giấy xin chứng nhận đổi đất có xác nhận của chính quyền địa phương từ năm 1990 có được xem là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TPHCM có diện tích gần 192ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.
TPO - Thị trường bất động sản tiếp tục phân hóa theo địa bàn và loại hình, khi mức độ quan tâm mua chung cư ở Hà Nội giảm 9% so với tháng 9. Trong khi tại TPHCM, tin đăng bán nhà riêng giảm mạnh nhưng mức độ quan tâm thuê nhà riêng tăng.
Quá trình đô thị hóa nhanh tại các thành phố lớn đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn không gian tự nhiên. Trước áp lực bê tông hóa, công viên, mặt nước và cây xanh trở thành hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đô thị. Tại Hà Nội, định hướng phát triển xanh mở ra cơ hội để phía Nam Thủ đô định hình chuẩn sống mới.
Thay vì mất hàng tháng thiết kế, chọn nhà thầu hay giám sát thi công từ xa, nhà đầu tư phía Nam có thể sở hữu căn nhà hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay. Kết hợp voucher đặc quyền thanh toán tối đa 30% giá trị căn và chính sách cố định lãi suất tới 5 năm của Vinhomes, sản phẩm mở ra cơ hội sở hữu tài sản tại Đà Nẵng với áp lực vốn ban đầu thấp, sẵn sàng đưa vào sử dụng và khai thác theo lộ trình hoàn thiện hệ tiện ích.
Quy hoạch chung của Đà Nẵng mở ra kết nối liên vùng giữa không gian đô thị biển và không gian di sản Hội An, trong đó trục Trường Sa đóng vai trò tuyến giao thông trọng điểm. Tọa lạc trên trục ven biển huyết mạch này, Newtown Diamond sở hữu lợi thế di chuyển thuận tiện, đón đầu những động lực phát triển của khu vực trong tương lai.
TPO - Di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng CT6 Kiến Hưng liên quan đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản; Quảng Ngãi dừng 4 dự án tồn đọng, có dự án sau 7 năm vẫn 'bất động'; Duyệt quy hoạch Quảng trường và Trung tâm hành chính TPHCM ở Thủ Thiêm; Giá chung cư Hà Nội vượt 100 triệu đồng/m2, thanh khoản lao dốc;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/11.
TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thành Công do doanh nghiệp trúng thầu vi phạm quy định.