Chủ tịch 35 tuổi sắp mua gần 14 triệu cổ phiếu SMC

TPO - Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC - đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu SMC từ cổ đông hiện hữu, tương đương được quyền mua 13,7 triệu cổ phiếu chào bán của SMC.

Tuần qua, VN-Index giảm 46,14 điểm xuống mức 1.688,79 điểm. Thanh khoản giảm khá mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 664,7 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 15.047 tỷ đồng/phiên.

Trên sàn HNX ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp, khiến HNX-Index kết tuần ở mức 234,59 điểm, giảm 20,39 điểm so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 49,2 triệu đơn vị/phiên, giá trị giao dịch hơn 625 tỷ đồng/phiên.

Trên sàn HoSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 126,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.290 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 3,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 94 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 0,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 35 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 16 - 20/11 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 130,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 3.419 tỷ đồng.

Nâng sở hữu gần 20 triệu cổ phiếu

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) công bố báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hoàng Anh.

Chủ tịch SMC đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu SMC từ cổ đông hiện hữu. Ảnh: SMC.

Theo đó, ông Hoàng Anh báo cáo không mua vào quyền mua cổ phiếu nào trong tổng số 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ ngày 17-20/11. Lý do không hoàn tất giao dịch là thay đổi thời gian thực hiện theo thông báo của SMC.

Sau đó, ông Hoàng Anh đã đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu SMC từ cổ đông hiện hữu, tương đương được quyền mua 13,7 triệu cổ phiếu chào bán của SMC.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 25/11-18/12. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 200 triệu đồng. Nếu hoàn tất, ông Hoàng Anh sẽ nâng sở hữu lên 19,7 triệu cổ phiếu SMC.

Ông Hoàng Anh năm nay 35 tuổi, có bằng cử nhân Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

Hiện, SMC đang triển khai chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

SMC đã điều chỉnh thời gian triển khai chào bán. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6/11 được kéo dài đến ngày 8/12 thay vì đến 21/11. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/11 cũng được điều chỉnh tới 24/12 thay vì đến ngày 26/11.

Lý do điều chỉnh thời gian phân phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp nguồn tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SMC dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng. SMC sẽ dùng hơn 168 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và 200 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp.

KAI sắp bán 125 triệu cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) cho Công ty CP Chứng khoán KAFI (mã chứng khoán: KAI), tương ứng chào bán 125 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán KAFI sắp chào bán 125 triệu cổ phiếu.

Trước đó, KAFI đã thông qua kế hoạch chào bán IPO 125 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 12, huy động 1.875 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ và bổ sung vốn hoạt động tự doanh chứng khoán.

Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến đến trước 17 giờ ngày 2/12. Theo đó, City Auto trình cổ đông thông qua việc hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, kết hợp duy trì hoạt động kinh doanh trực tiếp.

Cụ thể, cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển đổi định hướng chiến lược sang mô hình công ty mẹ - công ty con (loại hình Holdings Company). Trong đó công ty vừa nắm giữ, sở hữu vốn tại các công ty con, công ty liên kết, vừa tiếp tục trực tiếp kinh doanh và rà soát, bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động holdings.

City Auto lý giải, việc chuyển đổi mô hình Holdings nhằm tối ưu hoá cơ cấu tổ chức, tách bạch giữa hoạt động quản trị chiến lược vốn, đầu tư dài hạn tại công ty thành viên và hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trực tiếp...

Tại ngày 30/9, City Auto cho biết đang sở hữu 8 công ty con, 1 công ty liên doanh liên kết và 4 khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.