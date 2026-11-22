Khánh thành nhà máy 6.200 tỷ đồng, Tôn Nam Kim mở rộng năng lực sản xuất thép chất lượng cao

Ngày 21/11/2026, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, TPHCM. Sự kiện đón hơn 1.500 khách mời, gồm đại diện cơ quan, ban ngành, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, diện tích 32,2 ha và công suất thiết kế 1,2 triệu tấn mỗi năm, Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ đánh dấu bước mở rộng đáng kể về quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời sẽ tham quan nhà máy và chứng kiến lễ khánh thành cùng màn ra mắt ba dòng sản phẩm mới, qua đó tìm hiểu nền tảng công nghệ giúp Tôn Nam Kim đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim phát biểu tại lễ khánh thành.

Tổ hợp sản xuất với công nghệ tiên tiến và tự động hóa

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ được đầu tư theo hướng hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ, từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ đến mạ và phủ màu. Điểm nhấn là dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PLTCM, tích hợp hai công đoạn trên cùng hệ thống. Dây chuyền cán 5 giá 6 trục có công suất thiết kế 1,2 triệu tấn mỗi năm.

Chuỗi công nghệ còn có dây chuyền ủ liên tục CAL công suất 400.000 tấn mỗi năm, cùng các dây chuyền mạ và phủ màu. Hệ thống điều khiển, đo lường và kiểm tra tự động hỗ trợ theo dõi độ dày, độ phẳng, biên dạng và chất lượng bề mặt trong quá trình sản xuất. Nhà máy cũng ứng dụng tự động hóa trong vận chuyển cuộn thép giữa các công đoạn.

Trên nền tảng này, nhà máy sản xuất các dòng thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép mạ hợp kim nhôm – kẽm và tôn mạ màu. Tại sự kiện, Tôn Nam Kim giới thiệu ba sản phẩm mới: thép cuộn cán nguội ủ CR Annealed, tôn mạ kẽm không bông GI Zero Spangle và tôn mạ màu PPGL AZ200 25/12, với các hệ sơn PE, SPE, SMP và PVDF. Danh mục sản phẩm mở rộng lựa chọn vật liệu cho các lĩnh vực xây dựng, gia dụng, cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1.

Bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển của Tôn Nam Kim

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ góp phần nâng tổng công suất thiết kế toàn hệ thống lên hơn 2,2 triệu tấn mỗi năm. Năng lực mới tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, phát triển các dòng thép chất lượng cao và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn từ thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, nhấn mạnh niềm tin vào khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp Việt Nam, sản xuất sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông cho biết khoản đầu tư vào nhà máy là bước đi chiến lược, tạo nền tảng để Tôn Nam Kim nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Sản phẩm của Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Trong giai đoạn tới, Tôn Nam Kim định hướng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời củng cố thị trường trong nước và phục vụ khách hàng quốc tế. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhà máy mới được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung thép chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam, mở rộng khả năng đáp ứng cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và gia dụng.

Việc khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ là dấu mốc mới trong hành trình gần 24 năm phát triển của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện khát vọng nâng tầm thương hiệu tôn thép Việt và đồng hành cùng sự phát triển của nền công nghiệp trong nước.