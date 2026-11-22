Thông tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Liên danh nhà thầu Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc vừa trúng gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với giá hơn 10.240 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 30 tháng.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), Liên danh Việt Nam-Pháp-Hàn Quốc đã trúng thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể-FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, với giá trúng thầu hơn 10.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Theo đó, các nhà thầu trong liên danh gồm: SYSTRA (thành viên đứng đầu, quốc tịch Pháp); các thành viên quốc tịch Hàn Quốc: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin), Korea National Railway (KNR); các thành viên quốc tịch Việt Nam: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP (TEDI), Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC), Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh trúng thầu và Ban quản lý dự án Thăng Long sẽ tiến hành đàm phán. Kết quả đàm phán là cơ sở để tiến hành ký hợp đồng thực hiện Gói thầu TV-02.

Gói thầu TV-02 được đánh giá là gói thầu tư vấn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Về chi tiết, Gói thầu TV-02 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường (quốc tế), không qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định đối với phần khảo sát và hợp đồng trọn gói đối với phần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu, với thời gian thực hiện 30 tháng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD. Ban quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý 4/2028./.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; đồng thời hoàn thiện thiết kế FEED và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.



Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả Dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập Dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô và tính chất kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với Gói thầu TV-02 không chỉ là hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải tạo lập nền tảng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai Dự án cũng như các bước phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sau này.

Trước đó, tháng 5/2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) giới thiệu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.