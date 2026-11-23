Fucoidan Umi No Shizuku khẳng định dấu ấn thương hiệu tại Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương 2026

Ngày 14/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ Công bố Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ XII đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu cùng các khách mời. Danh hiệu ghi nhận nỗ lực của Công ty TNHH Umi No Shizuku trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chú trọng chất lượng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng Việt Nam.

Fucoidan Umi No Shizuku tự hào được vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026. Ảnh: Umi No Shizuku

Khẳng định định hướng phát triển thương hiệu

Công ty TNHH Umi No Shizuku, đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam, được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương 2026. Danh hiệu đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển thương hiệu, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, các yếu tố như nguồn gốc xuất xứ, thành phần và tính minh bạch của thông tin sản phẩm trở thành cơ sở quan trọng khi lựa chọn. Nắm bắt xu hướng này, Umi No Shizuku định hướng phát triển thương hiệu dựa trên chất lượng, uy tín và trách nhiệm với khách hàng.

Fucoidan Umi No Shizuku - Sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản

Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, được nghiên cứu, sản xuất và đóng gói tại Nhật Bản, sau đó nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam, và các nước khác trên thế giới. Sản phẩm được kết hợp các thành phần từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và nấm Agaricus, hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chất Fucoidan được quan tâm trong nghiên cứu y học về các lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Nó có nguồn gốc từ các loại tảo nâu. Tuy nhiên, chất Fucoidan được chiết xuất từ nhiều loại tảo nâu khác nhau, sẽ có hoạt tính và công dụng khác nhau. Dựa trên các bài nghiên cứu y học, chất Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku có hoạt tính hỗ trợ việc tế bào chết theo chương trình (chương trình apoptosis), chất Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mekabu có hoạt tính hỗ trợ ngăn chặn mạch máu mới ở xung quanh tế bào bất thường.

Song song với việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, Công ty TNHH Umi No Shizuku chú trọng cung cấp thông tin rõ ràng về thành phần, nguồn gốc và cách sử dụng. Doanh nghiệp cũng hướng đến nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku nhập khẩu trực tiếp từ Nhật. Ảnh: Umi No Shizuku

Lấy niềm tin khách hàng làm nền tảng

Trong thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, thương hiệu có uy tín không chỉ đến từ nguồn gốc sản phẩm mà còn được xây dựng qua chất lượng dịch vụ và sự nhất quán trong hoạt động phân phối. Vì vậy, Umi No Shizuku tập trung hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và tăng cường tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin.

Đại diện Công ty TNHH Umi No Shizuku chia sẻ: “UMI NO SHIZUKU – Thương hiệu Fucoidan đến từ Nhật Bản, mang trong mình sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Với các sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, UMI NO SHIZUKU luôn chú trọng chất lượng, sự an toàn và uy tín trong từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bằng sự tận tâm và nỗ lực không ngừng, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế và xây dựng niềm tin với khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Chị Cao Thị Hòa My, đại diện thương hiệu Umi No Shizuku, nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026. Ảnh: Umi No Shizuku.

Hướng đến phát triển bền vững

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục chú trọng chất lượng trong hoạt động nhập khẩu và phân phối, nâng cao trải nghiệm tư vấn, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng và cung cấp thông tin sản phẩm minh bạch.

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương 2026 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì những giá trị đã xây dựng. Với định hướng phát triển lâu dài, Umi No Shizuku kỳ vọng củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.