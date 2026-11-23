Vietcombank ra mắt VCB Merchant Up

Ngày 23/11/2026, Vietcombank chính thức ra mắt VCB Merchant Up – ứng dụng thanh toán và quản lý kinh doanh dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp (đơn vị). Giải pháp cho phép điện thoại thông minh/máy tính bảng trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán đa phương thức bao gồm cả mã QR và thẻ, đồng thời tích hợp phân quyền nhân sự và theo dõi doanh thu từ từng điểm kinh doanh, cửa hàng đến toàn chuỗi, mang tới tiện ích vượt trội cho cả chủ đơn vị, quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng trực tiếp.

Vietcombank giới thiệu VCB Merchant Up - Ứng dụng thanh toán và quản trị kinh doanh số toàn diện

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cả nước hiện có hơn 6,27 triệu đơn vị kinh tế, trong đó có trên 859.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. Cùng với đà tăng trưởng gần 35% của giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong 8 tháng đầu năm 2026 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu số hóa vận hành tại điểm bán đang trở nên rất thiết thực.

VCB Merchant Up ra đời nhằm giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp tinh gọn thiết bị thu ngân, phân quyền rõ ràng cho nhân viên và quản lý doanh thu tập trung từ mọi điểm bán về một đầu mối.

Chấp nhận thanh toán QR và thẻ trên một thiết bị, thông báo biến động bằng giọng nói

VCB Merchant Up tích hợp đầy đủ các phương thức thanh toán không tiền mặt phổ biến trên một ứng dụng duy nhất, bao gồm QR nội địa, QR quốc tế và thanh toán thẻ (SoftPOS). Đối với giao dịch QR, ứng dụng hỗ trợ tạo mã theo từng đơn hàng, chấp nhận nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử cả nội địa và quốc tế và dự kiến mở rộng chấp nhận cả nguồn tiền từ thẻ tín dụng trong thời gian tới. Với các giao dịch qua thẻ, chỉ với thiết bị chạy hệ điều hành Android (từ phiên bản 12 trở lên) có hỗ trợ NFC, đơn vị có thể nhận thanh toán trực tiếp từ thao tác thanh toán chạm thẻ mà không cần đầu tư thêm máy POS chuyên dụng.

Ngay khi khách hàng hoàn tất thanh toán, tính năng thông báo bằng giọng nói (Voice OTT) trên Merchant UP sẽ phát âm thanh thông báo, giúp nhân viên không cần kiểm tra màn hình. Mọi khoản thu đều được lưu lại trên báo cáo lịch sử giao dịch để đối chiếu tức thì.

Phân quyền 3 cấp linh hoạt theo nhu cầu thực tế từ một cửa hàng đến toàn chuỗi

Ứng dụng hỗ trợ phân quyền theo 3 vai trò: Chủ đơn vị – Quản lý cửa hàng – Nhân viên bán hàng, cho phép thiết lập và điều chỉnh phạm vi quyền hạn linh hoạt theo nhu cầu vận hành thực tế của từng cơ sở:

Tại điểm kinh doanh: Nhân viên được cấp quyền chấp nhận thanh toán và tra cứu giao dịch ngay trên thiết bị cá nhân (khi được quản lý cửa hàng cấp quyền thì thiết bị cá nhân của nhân viên cũng sẽ trở thành một thiết bị chấp nhận thanh toán của đơn vị), giúp đơn vị dễ dàng bổ sung thêm nhân viên thu ngân cho điểm kinh doanh trong giờ cao điểm hoặc khi phục vụ khách ngoài địa điểm cố định.

Trên toàn chuỗi: Chủ đơn vị/quản lý cửa hàng theo dõi giao dịch và doanh thu theo phạm vi phụ trách. Khi mở thêm điểm kinh doanh mới, chủ đơn vị/quản lý cửa hàng có thể thiết lập nhanh và điều chỉnh quyền hạn đội ngũ nhân sự mới một cách linh hoạt, đảm bảo vận hành đồng bộ trên toàn chuỗi.

Theo dõi doanh thu tập trung theo thời gian thực, xử lý hoàn – hủy ngay trên ứng dụng

Hệ thống báo cáo chi tiết theo từng cửa hàng và toàn chuỗi giúp chủ đơn vị/quản lý cửa hàng quản lý toàn bộ doanh thu theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi. Khi số liệu tại một cửa hàng phát sinh chênh lệch, cấp quản lý có thể kiểm tra chi tiết từng giao dịch để đối chiếu kịp thời.

Các thao tác xử lý giao dịch sau bán hàng như hủy giao dịch, hoàn tiền hoặc gửi yêu cầu tra soát đều được thực hiện trực tuyến ngay trên VCB Merchant Up, giúp giảm thao tác thủ công và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

“Thanh toán số mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn khi dữ liệu giao dịch giúp chủ cửa hàng nắm sát tình hình bán hàng và quản lý dòng tiền thuận tiện. Với VCB Merchant Up, Vietcombank mong muốn đồng hành cùng các đơn vị kinh doanh chấp nhận mọi phương thức thanh toán đa dạng nhất hiện nay, chuẩn hóa cách thức thu ngân và quản lý ngay từ điểm bán đầu tiên – để khi mở rộng quy mô, nhân viên vẫn chủ động phục vụ khách hàng còn chủ đơn vị/ quản lý cửa hàng luôn có thể theo dõi sát sao doanh thu của toàn chuỗi/ từng cửa hàng”, đại diện Vietcombank chia sẻ.

Kích hoạt, truy cập dễ dàng qua ngân hàng số, miễn phí sử dụng trọn đời

Trong thời gian sớm sắp tới, đơn vị có thể truy cập nhanh vào VCB Merchant Up trực tiếp từ ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank hoặc VCB DigiBiz. Đồng thời, Vietcombank sẽ tiếp tục mở rộng kết nối ứng dụng với các phần mềm quản lý bán hàng phổ biến trên thị trường và triển khai đăng ký trực tuyến ngay trên VCB DigiBiz.

Nhân dịp ra mắt chính thức, để cùng đồng hành với các đơn vị trong hiện đại hoá công tác chấp nhận thanh toán tiền hàng và tối ưu chi phí vận hành kinh doanh, Vietcombank áp dụng chính sách ưu đãi miễn phí sử dụng ứng dụng VCB Merchant Up trọn đời cho các đơn vị đăng ký và sử dụng VCB Merchant Up trước ngày 01/4/2027.

Gắn với định hướng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57-NQ/TW) và phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68-NQ/TW), VCB Merchant Up được phát triển từ nhu cầu thực tế tại điểm kinh doanh, giúp đơn vị đơn giản hóa quy trình thanh toán và quản lý doanh thu hiệu quả hơn.

