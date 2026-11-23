Vàng, kim cương, giá nhà cùng giảm, dòng tiền đang đi đâu?

3 kênh trú ẩn từng được xem là an toàn nhất đang đồng loạt suy giảm, nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì đang rơi, sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: tiền không biến mất, nó chỉ đang tìm một nơi khác để “đứng”.

Vì sao vàng bị bán mạnh?

Ngày 20/11, vàng giao ngay có lúc chạm 3.513,54 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, trước khi hồi lên quanh 3.585 USD. Tính chung cả tuần, kim loại quý này giảm gần 9%, mức giảm tuần mạnh nhất trong 8 tháng. So với đỉnh đầu năm, vàng đã mất hơn 1/3 giá trị.

Nguyên nhân trực tiếp không có gì mới, nhưng ngày càng áp lực hơn.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, nói rằng có thể cần “một vài đợt tăng lãi suất nữa” cho đến mùa xuân; Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nhấn mạnh lạm phát “vẫn chưa đạt mục tiêu”.

Thị trường lập tức định giá lại toàn bộ quỹ đạo lãi suất: thay vì chờ đợi một chu kỳ nới lỏng, giờ phải tính đến một lộ trình tăng lãi suất kéo dài.

3 kênh trú ẩn truyền thống là vàng, kim cương và bất động sản đang đồng loạt mất giá, phản ánh một cuộc tái định hình sâu sắc về khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu. Ảnh minh họa: The Business Post.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi trở nên đắt đỏ hơn. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao hơn đẩy USD mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt hơn với người mua ngoài khu vực đồng bạc xanh.

Tuy vậy, vàng đang bị bán tháo không phải vì người ta không còn tin vào vàng, mà vì người ta cần tiền mặt để bù lỗ ở nơi khác.

Cuộc bán tháo cổ phiếu công nghệ và AI đã buộc các quỹ phải thanh lý những tài sản dễ bán nhất trong danh mục và vàng có tính thanh khoản cao nên trở thành lựa chọn đầu tiên.

Kim cương nhân tạo gây sức ép lên giá kim cương tự nhiên

Trong khi đó, kim cương tự nhiên đang chịu sức ép khi người mua có thêm lựa chọn với giá thấp hơn.

Dữ liệu từ Rapaport Group, được cả InvestmentNews và CNBC trích dẫn, cho thấy một viên kim cương tự nhiên 1 carat tiêu chuẩn có giá trung bình 8.007 USD vào tháng 9/2021. Đến tháng 9/2026, con số đó chỉ còn 3.898 USD, mức giảm 51% chỉ trong vòng 5 năm.

Chỉ số Diamond Standard theo dõi giá kim cương cấp đầu tư đã chạm mức thấp nhất lịch sử vào đầu tháng 8/2026, dao động quanh ngưỡng 2.500.

Nhưng con số 51% chỉ kể một nửa câu chuyện. Cuộc “đổi ngôi” thực sự nằm ở kim cương nhân tạo.

Theo The Knot 2026 Real Weddings Study, nhẫn đính hôn có đá chủ là kim cương nhân tạo đã chiếm 61% tổng doanh số nhẫn đính hôn tại Mỹ trong năm 2025, tăng 239% so với năm 2020.

Một viên kim cương nhân tạo gần như không màu, độ tinh khiết rất nhẹ, giác cắt xuất sắc có thể được mua với giá khoảng 450 USD trên các nền tảng như Brilliant Earth. Một viên tự nhiên có cùng thông số có giá 2.800 - 3.200 USD, tạo mức chênh lệch có thể lên tới 90% tùy kích thước, giác cắt và màu.

CNBC dẫn lời ông Cormac Kinney, CEO của Diamond Standard: “Có rất nhiều bi quan và ảm đạm xung quanh kim cương tự nhiên. Đã có một lượng tồn kho dư thừa rất lớn vào năm 2023 và 2024 sau giai đoạn sản xuất quá mức thời Covid và rồi doanh số giảm vì kim cương nhân tạo”.

Nói cách khác, giá kim cương tự nhiên chịu sức ép từ lượng hàng tồn kho lớn và sự cạnh tranh của kim cương nhân tạo có giá thấp hơn nhiều.

Giá nhà toàn cầu tiếp tục giảm

Từng được xem là nơi trú ẩn cuối cùng với niềm tin “người ta luôn cần một mái nhà”, bất động sản nay cũng đang mất dần sức hút sau nhiều năm giữ vị thế đó.

Dữ liệu chính thức từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố tháng 8/2026 cho thấy giá nhà thực toàn cầu giảm 1,2% so với cùng kỳ trong quý I/2026, sau mức giảm 0,5% của quý trước đó.

Dòng tiền không biến mất mà đang dịch chuyển sang các lĩnh vực tăng trưởng như hạ tầng AI, bán dẫn và năng lượng, trong bối cảnh lãi suất thực dương và đồng USD mạnh. Ảnh minh họa: Pymnts.

Điều đáng chú ý là các nền kinh tế tiên tiến lần đầu tiên ngừng tăng và quay đầu giảm nhẹ (-0,2%) kể từ quý III/2024, trong khi các thị trường mới nổi tiếp tục lao dốc.

Mức giảm sâu nhất tập trung ở một vài nền kinh tế lớn. Trung Quốc giảm 7%, Canada cũng giảm 7%, New Zealand giảm 4%.

BIS nhấn mạnh rằng chính mức giảm của Trung Quốc là động lực chính kéo chỉ số chung của châu Á mới nổi đi xuống.

Với một thị trường từng là đầu tàu tăng trưởng của giá nhà toàn cầu trong hai thập kỷ, việc giá nhà thực tại Trung Quốc vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là một tín hiệu không thể xem nhẹ.

Vậy dòng tiền đang đi đâu?

Hướng đi rõ ràng nhất là từ vàng sang “vàng đen”. Ngân hàng Mỹ (BofA) ghi nhận từ quý IV/2025, các nhà quản lý quỹ bắt đầu dịch chuyển từ vàng sang năng lượng. Chiến lược gia Savita Subramanian của BofA mô tả đây là sự luân chuyển “từ vàng sang vàng đen”.

Dữ liệu của BofA cho thấy vị thế trên thị trường vàng tương lai của các quỹ chỉ đầu tư dài hạn đã lao dốc từ phân vị thứ 81 vào mùa hè xuống phân vị thứ 51, trong khi các quỹ bắt đầu tăng tỷ trọng năng lượng, dù vẫn còn khoảng 70% đang ở mức thấp hơn chuẩn.

Dầu đã tăng khoảng 70% từ đáy năm, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và kỳ vọng lạm phát dai dẳng.

Một hướng đi khác là từ vàng sang các kênh đầu tư tăng trưởng, đặc biệt là hạ tầng AI và bán dẫn.

Dữ liệu ETF tổng hợp bởi công ty công nghệ tài chính VettaFi cho thấy trong nửa đầu năm 2026, các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng tiền rút ròng 3 tỷ USD, trong khi ETF bitcoin gốc mất 4 tỷ USD và dòng tiền chảy sang hạ tầng AI, phần cứng bán dẫn và các chủ đề tăng trưởng khác.

Đây là một sự thay đổi “khẩu vị rủi ro”: nhà đầu tư không còn tìm kiếm sự an toàn trong tài sản phòng thủ, mà tìm kiếm tăng trưởng trong một thế giới mà lãi suất cao đã trở thành bình thường mới.

Có một dòng chảy ngược chiều nhưng đáng chú ý: vàng vật chất ở châu Á. Bất chấp giá lao dốc, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ và Trung Quốc lại tăng lên trong tuần này, khi người mua coi đợt điều chỉnh giảm là cơ hội.

Đây là dòng tiền “thật”, không phải đầu cơ tài chính và nó tạo ra một cái sàn mềm dưới thị trường. Nhưng nó không đủ để đảo ngược xu hướng ngắn hạn, bởi quy mô của dòng tiền đầu cơ rút ra lớn hơn nhiều so với lực cầu vật chất nhỏ lẻ.