TPO - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu sáng ngày 23/11/2026 của TAND TP Hà Nội, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi ghi nhận sự vắng mặt của một bị cáo do nhập viện cùng nhiều tình tiết cần làm rõ thêm.