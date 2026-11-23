TPO - Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP HCM có vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên đến tham quan, sáng 23/11 sau 13 năm xây dựng.
TPO - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu sáng ngày 23/11/2026 của TAND TP Hà Nội, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi ghi nhận sự vắng mặt của một bị cáo do nhập viện cùng nhiều tình tiết cần làm rõ thêm.
TPO - The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano gây ấn tượng với những nét thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa cùng cảnh quan hồ nước và không gian xanh mát đặc trưng của sân Vinpearl Golf Léman. Mỗi hố đấu mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Sáng nay, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía bắc phổ biến ở mức kém đến xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thông tin được ghi nhận trên ứng dụng quan trắc VN AIR của Cục Môi trường.
TPO - Với những người con xa xứ, ngày trở về đặc biệt hơn khi được đứng giữa lòng TPHCM, ngước nhìn từng trang sử dân tộc hiện rõ qua đêm trình diễn 3D mapping, tối 22/11.
TPO - Một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đã bốc cháy, sau đó bị lật úp và chìm một phần tại căn cứ hải quân Benghazi, miền đông Libya, tối 22/11. Giới chức địa phương nghi ngờ con tàu bị tấn công bằng thiết bị không người lái.
TPO - Tối 22/11, buổi tổng duyệt concert "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
TPO - Ở tuổi 39, Lionel Messi ghi 26 bàn và có 17 kiến tạo sau 31 trận cho Inter Miami, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) ở hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026.
TPO - Hứa lãi 9–13,5%/năm, rút vốn trước hạn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng. Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội xét xử 5 bị cáo trong vụ án.
TPO - Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội gửi Chính phủ, khi chuyển tạm hoạt động đón, trả khách từ ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên (cách trung tâm khoảng 35 km về phía Nam), hành khách sẽ được bố trí các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động 24/24 giờ (24/7) kết nối giữa ga Phú Xuyên và khu vực trung tâm thành phố.
TPO - Từ green khuất sau triền dốc đến mặt green ba tầng hay khu vực putting nhô cao, bốn hố par 3 trên sân Bắc Vinpearl Golf Léman đặt ra những bài toán khác nhau về đường bóng, điểm rơi và khả năng kiểm soát cự ly. Đây cũng là nhóm hố mang dấu ấn kiến trúc riêng tại địa điểm tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình tối 22/11, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.
TPO - Hơn 82.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp hôm thứ Bảy (21/11), tuần thứ sáu liên tiếp, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, dịch vụ công xuống cấp và luật mới mở rộng quyền bảo vệ pháp lý cho cảnh sát.
TPO - Sau một năm thi đấu tại Hàn Quốc, VĐV Yang Jung Soo trở lại Việt Nam và khoác áo đội tuyển TP.HCM tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer sinh ra tại Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch trên sân Vinpearl Golf Léman.
TPO - Hàng bánh rán gia truyền hơn 30 năm tuổi chinh phục thực khách bởi lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt mộc nhĩ đầy đặn quyện cùng thứ nước sốt chua cay mặn ngọt. Dù mưa hay nắng, quán lúc nào cũng tấp nập người chờ đợi.
TPO - Bảo tàng Hải Phòng tổ chức không gian trưng bày hơn 300 cổ vật, hiện vật, tài liệu quý. Nổi bật với bộ kiếm nạm vàng, bạc, trống đồng Đông Sơn 2.700-2.000 năm, cùng các hiện vật, trang phục, đồ gốm, đồ vật trang trí của vua chúa, quan lại và quý tộc qua các triều đại.
TPO - Lionel Messi ném biên thẳng vào đầu tiền đạo Gonzalo Tapia ở cự ly gần cuối hiệp một, nhưng chỉ nhận thẻ vàng, trong trận Inter Miami thua Columbus Crew 0-3 ở lượt đi vòng một play-off MLS.