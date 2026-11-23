TPO - Quốc hội vừa thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/1/2028. Luật nâng tuổi hiến khi còn sống cho người ngoài gia đình lên 25 và giữ quy định không lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi. Luật cũng bổ sung hình thức hiến sau chết tuần hoàn, tăng hành vi bị nghiêm cấm lên 29 nhóm và điều phối tạng qua cơ sở dữ liệu quốc gia.