Dự báo giá vàng sau cú 'lao dốc' rất gắt

TPO - Những ngày qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm giảm về 128,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Ngày 23/11, thị trường bất ngờ phục hồi. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, dù vàng có thể phục hồi lên mốc 145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.

Khoảng cách với thế giới nới rộng

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động. Đầu tuần trước (16/11), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, từ ngày 18/11, giá vàng liên tục đi xuống, đặc biệt trong những phiên cuối tuần.

Đến ngày 22/11, giá mua vào vàng miếng SJC chỉ còn 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, giá mua vào giảm 6 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng.

Chiều 23/11, giá vàng trong nước bất ngờ phục hồi. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới khiến nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng tăng lên quanh mức 3.614 USD/ounce. Tuy nhiên, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 22 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới lên gần 10 triệu đồng/lượng. Chênh lệch này tiếp tục là một trong những rủi ro lớn đối với người mua vàng trong nước.

Không chỉ chênh lệch với thế giới, khoảng cách mua vào - bán ra của vàng SJC hiện cũng ở mức 5-5,5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua phải chấp nhận khoản lỗ đáng kể nếu bán ra ngay sau khi mua.

Fed giữ lãi suất cao, kỳ vọng vàng phục hồi

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng đánh giá, chính sách tiền tệ của Mỹ đang là một trong những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá vàng. Theo ông Hiếu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát Mỹ ở mức 3,4%, cao hơn mục tiêu 2%, cơ quan này chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất từ nay đến cuối năm.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính - ngân hàng (ảnh: Trọng Quân).

Chính sách thắt chặt giúp đồng USD duy trì sức mạnh, gây áp lực lên giá vàng. Đối với Việt Nam, ông Hiếu cho rằng USD neo cao tạo ra tác động hai chiều. Tỷ giá USD tăng có thể hỗ trợ xuất khẩu nhưng lại gây bất lợi lớn hơn do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu và vàng. Chi phí nhập khẩu tăng cũng có thể tạo áp lực lan tỏa lên lạm phát trong nước.

Dù thị trường đang chịu sức ép, ông Hiếu vẫn dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi lên mức 142-145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Với những người mua vàng ở vùng đỉnh và đang chịu khoản lỗ trên sổ sách 20-50%, ông Hiếu khuyến nghị không nên hoảng loạn bán tháo nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chịu đựng rủi ro.

Ngược lại, với những người mua vàng bằng vốn vay hoặc có sức chịu đựng tài chính hạn chế, chuyên gia khuyến nghị chủ động cắt lỗ theo ngưỡng an toàn của bản thân, khoảng 20-30%, nhằm bảo vệ dòng tiền.

Đối với người đang có ý định "bắt đáy", ông Hiếu lưu ý không ai có thể xác định chính xác đâu là đáy cuối cùng của giá vàng. Vì vậy, nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ vốn vào một kênh mà cần phân bổ sang nhiều tài sản khác nhau.

Theo ông Hiếu, danh mục đầu tư nên được đa dạng hóa với sáu kênh cơ bản gồm bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng hoặc đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. Việc phân bổ vốn cần căn cứ vào năng lực tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân.

Với diễn biến giá vàng hiện nay, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng. Nhịp phục hồi ngày 23/11 chưa đủ khẳng định vàng đã bước vào chu kỳ tăng mới. Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhất là khi đồng USD duy trì sức mạnh và giá vàng quốc tế còn nhiều biến động.