Quốc hội yêu cầu hạn chế xây trụ sở, dành 80.400 tỷ đồng cải cách tiền lương

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Theo Nghị quyết này của Quốc hội, tổng thu ngân sách trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng.

Trong đó, dự toán hơn 408 nghìn tỷ đồng được bố trí để bổ sung cân đối ngân sách cho các địa phương; tổng chi ngân sách trung ương phân theo lĩnh vực là hơn 1,9 triệu tỷ đồng.

Trong số hơn 1,9 triệu tỷ đồng này, chi đầu tư phát triển là hơn 757 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên là hơn 980 nghìn tỷ đồng (bao gồm 80.400 tỷ đồng chi cải cách tiền lương), cùng các khoản chi và dự phòng khác.

Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quốc hội cho phép bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị quyết cũng nêu rõ, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp 100% vào ngân sách trung ương.

Việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được bố trí như sau: 5.215 tỷ đồng, tương ứng 35% số thu, để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 5.950 tỷ đồng từ 65% số thu còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Quốc hội cũng cho phép bố trí dự toán 30 nghìn tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ các điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Quốc hội cũng lưu ý việc bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước (nếu có); đồng thời bảo đảm vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu hạn chế việc xây dựng trụ sở; đồng thời, thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đầu tư công theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội.