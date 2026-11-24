Nga bắt đối tượng báo tin cho Ukraine trong âm mưu ám sát

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo việc bắt giữ một công dân nước này bị tình nghi cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, nhằm hỗ trợ kế hoạch ám sát một cựu nhân viên an ninh của vùng Donetsk.

Phù hiệu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn TASS, FSB cho biết lực lượng an ninh Nga tại bán đảo Crimea đã bắt giữ một công dân Nga sinh năm 1990, với cáo buộc phản quốc dưới hình thức hoạt động gián điệp.

FSB cáo buộc người này chủ động thiết lập liên lạc bí mật với người của Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine thông qua ứng dụng nhắn tin nước ngoài, nhằm thu thập thông tin gây hại cho an ninh quốc gia Nga.

Theo chỉ đạo của người phụ trách phía Ukraine, nghi phạm đã cung cấp thông tin về nơi ở và địa chỉ nhà riêng của một cựu cán bộ an ninh Donetsk đang sinh sống tại bán đảo Crimea, nhằm phục vụ kế hoạch ám sát người này.

FSB cho biết, nghi phạm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời gian hợp tác với tình báo Ukraine.

Ban đầu, người này mua một chiếc điện thoại di động và cài đặt ứng dụng nhắn tin để liên lạc bí mật. Sau đó, nghi phạm chuyển cho phía Ukraine những thông tin theo yêu cầu.

Theo FSB, nghi phạm còn đến các thành phố Alushta và Sevastopol để xác định vị trí của mục tiêu, phục vụ việc tổ chức ám sát.

Ngoài ra, người này bị cáo buộc cung cấp cho phía Ukraine thông tin về tình hình chính trị và xã hội tại Crimea - bán đảo mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Theo lời khai được FSB công bố, nghi phạm lần đầu tiếp xúc với đặc vụ Ukraine tên Artur vào tháng 4/2023.

Người này khai đã kể với Artur về một khách hàng của mình, đồng thời tiết lộ rằng khách hàng đó từng làm việc trong cơ quan an ninh Donetsk.

Sau khi nhận được thông tin, Artur được cho là đã yêu cầu nghi phạm đến khu vực nơi người này sinh sống để xác định địa chỉ cụ thể. Nghi phạm thừa nhận đã làm theo chỉ dẫn.

Người này cũng khai từng gửi cho phía Ukraine hình ảnh một chiếc ô tô có gắn các chữ cái và biểu tượng liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Cơ quan FSB phụ trách Crimea và Sevastopol đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 275 Bộ luật Hình sự Nga, quy định về tội phản quốc.

Tòa án đã ra lệnh tạm giam nghi phạm trong 2 tháng để phục vụ điều tra.