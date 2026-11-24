Phát hiện hơn 9.000 tỷ đồng nạp vào gần 100 tài khoản liên quan vụ rửa tiền ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 42 bị can trong vụ án rửa tiền liên quan đến đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh gần 100 tài khoản ngân hàng, công an ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng được nạp vào.

Video: Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can và ra lệnh bắt các bị can để tạm giam.

Thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng

Tối 23/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can và ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra về 5 tội danh gồm:Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Đánh bạc, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc. Yêu cầu đặt ra là truy nguyên dòng tiền, xác định người tổ chức và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm hoạt động trong nước với các đầu mối ở nước ngoài.

Qua xác minh tin báo của người dân, PC02 phát hiện dấu hiệu một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Trong quá trình điều tra, tổ công tác kiểm tra một quán cà phê, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Từ thông tin thu thập được, công an tiếp tục truy xét các đầu mối và đến nay đã làm việc với hơn 60 người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nhóm được phân công tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại và bố trí người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt. Các nhóm hoạt động theo ca cả ngày lẫn đêm. Một số chủ tài khoản được bố trí tại TPHCM và Cà Mau, số khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Công an áp giải các đối tượng về trụ sở.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định một phần dòng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản thuê được dùng để mua USDT, sau đó chuyển sang các ví khác nhằm che giấu nguồn tiền và người thụ hưởng thực tế.

Ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng nạp vào gần 100 tài khoản

Từ một phần dữ liệu trích xuất trên điện thoại và máy tính, công an ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra chọn 481 tài khoản do 29 người đứng tên để xác minh dòng tiền. Trong số tài khoản được chọn, gần 100 tài khoản đã có kết quả xác minh, ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Khi công an xác minh một số giao dịch, cả 7 người chuyển tiền được làm rõ đều khai đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền. Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đối chiếu dữ liệu, truy nguyên dòng tiền và làm rõ vai trò của từng bị can, người liên quan.