TPHCM chăm lo Tết sớm cho đoàn viên công đoàn, người lao động

TPO - Hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động làm việc tại TPHCM vừa được chăm lo Tết sớm với những phần quà, lì xì thiết thực.

Tối 23/11, Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức chương trình “Họp mặt tặng quà cho công nhân, người lao động Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027”. Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cùng đoàn viên công đoàn, người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM bấm nút chuyển khoản đồng loạt cho hơn 300.000 đoàn viên, người lao động (1 triệu đồng/người).

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động TPHCM trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) triển khai các hoạt động trao tặng quà trực tiếp và cung cấp phiếu ưu đãi điện tử dành cho công nhân tham dự.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn triển khai từ sớm, với phương châm chủ động, thiết thực, hướng đến giúp người lao động có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình.

Trao tặng vé máy bay - tàu - xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết

Theo ông Quang, các cấp công đoàn tập trung vào ba nhóm hoạt động trọng tâm. Đó là tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động nắm tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, từ đó đề nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng và thời gian chi trả, đồng thời thông báo lịch nghỉ Tết để người lao động chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt gia đình.

Đối với doanh nghiệp có điều kiện, công đoàn vận động nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết trong tháng 11, 12, giúp người lao động có thêm nguồn tài chính mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị đón Tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: SGGP

Tập trung chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến trao 370.000 phần quà, hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu và máy bay để người lao động về quê đón Tết. Đồng thời, tổ chức các phiên chợ Tết phục vụ ít nhất 60.000 công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tạo điều kiện mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá phù hợp.

Chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, TPHCM sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” chăm lo cho người lao động ở lại đón Tết. Chương trình “Tự hào công nhân Thành phố Bác” dự kiến dành cho 10.000 công nhân không về quê tham quan các di tích, cảnh quan thành phố dịp Tết. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại.

Hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động TPHCMđược nhận quà Tết sớm

Ông Quang đề nghị các công đoàn bám sát cơ sở, rà soát kỹ từng trường hợp, ưu tiên đoàn viên, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc chăm lo phải công khai, đúng đối tượng và kịp thời, bảo đảm sự hỗ trợ đến với người lao động trong những ngày chuẩn bị đón Tết.

Liên đoàn Lao động TPHCM cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, đời sống và việc làm của đoàn viên, người lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, tạo điều kiện để công nhân về quê và trở lại làm việc an toàn, thuận lợi.

Tại chương trình, 300 đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp 1 triệu đồng/người cùng phần quà giá trị. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến trong đợt đầu hơn 405 triệu đồng.