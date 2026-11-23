Hành trình tri ân giữa đại ngàn Ia Drăng bất tử: Chung một ngọn lửa sẻ chia

Tiếp nối mạch nguồn đền ơn đáp nghĩa của năm 2026, “Hành trình tri ân – Giữa đại ngàn Ia Drăng bất tử” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức từ ngày 21 đến 23/11/2026 không chỉ là cuộc trở về chiến trường xưa, mà còn là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, thăm hỏi và sẻ chia với các gia đình liệt sĩ, người có công.

Từ dòng chảy lịch sử đến hành trình tri ân

Tháng 11/1965, trong chiến dịch Plei Me, thung lũng Ia Drăng dưới chân núi Chư Prông trở thành địa bàn diễn ra những trận chiến đấu ác liệt giữa bộ đội chủ lực Việt Nam và quân đội Mỹ. Giữa núi rừng Tây Nguyên, nhiều người lính đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn sáu thập kỷ trôi qua, vùng đất từng in dấu bom đạn nay đã đổi thay, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm những người lính trở về.

Với các cựu chiến binh từng đi qua chiến trường này, Ia Drăng không đơn thuần là một địa danh lịch sử. Đó là nơi gắn với tuổi thanh xuân, những trận đánh sinh tử và những đồng đội đã mãi mãi nằm lại đại ngàn. Mỗi lần nhắc lại tên đất, tên người, ký ức về chiến trường xưa lại ùa về với những gương mặt, những câu chuyện mà thời gian không thể xóa nhòa.

“Hành trình tri ân – Giữa đại ngàn Ia Drăng bất tử” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức từ ngày 21 - 23/11/2026

Hành trình trở lại Ia Drăng hôm nay là sự tiếp nối của chuỗi hoạt động tri ân năm 2026 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động cùng sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà hảo tâm. Từ chiến dịch hành động “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, chương trình “Gọi tên những vì sao đất nước” lần thứ 3 đến hành trình tri ân tại Phú Quốc tháng 7/2026, mỗi hoạt động mang một dấu ấn riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: tưởng nhớ những người đã hy sinh, kết nối những tấm lòng và chăm lo tốt hơn cho các gia đình liệt sĩ. Tinh thần ấy được Ban tổ chức gửi gắm qua thông điệp: “Từ biển đảo Phú Quốc đến đại ngàn Ia Drăng: Một hành trình – nhiều địa chỉ đỏ – chung một ngọn lửa tri ân”.

Trở lại nơi ký ức người lính còn nguyên vẹn

Mở đầu hành trình, chiều 21/11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức chương trình giao lưu với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến dịch Plei Me – Ia Drăng với chủ đề “Ký ức người lính – Câu chuyện về đồng đội”.

Tham dự chương trình, về phía Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có Trung tướng Trần Tấn Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm – nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, người từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Plei Me – Ia Drăng năm 1965. Về phía địa phương có đồng chí Siu H'Ler – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch; đồng chí Đào Quang Bình – Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Siu BLớc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các ban ngành, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn và đông đảo cán bộ, nhân dân, gia đình người có công.

Trung tướng Trần Tấn Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Tấn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc trở lại chiến trường xưa, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử và chăm lo cho các gia đình chính sách. Theo ông, công tác tri ân cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ, để sự quan tâm dành cho thân nhân liệt sĩ và người có công không chỉ dừng lại ở những dịp lễ, kỷ niệm.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, đồng chí Siu H'Ler – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương luôn coi trọng việc gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử Ia Drăng, đồng thời tiếp tục nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm xúc động kể lại những trận đánh sinh tử cùng đồng đội tại thung lũng Ia Drăng

Lắng đọng nhất trong chương trình là phần giao lưu cùng Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm – người từng trực tiếp cùng đồng đội bám trụ, chiến đấu tại thung lũng Ia Drăng năm 1965. Nhớ lại ký ức chiến trường năm xưa, ông chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử: “Trận đánh đầu tiên của tôi vào ngày 11/11/1965 khi chỉ huy trung đội chiếm lĩnh trận địa đón đánh cuộc đổ bộ của Lữ đoàn không vận số 1 của Mỹ. Địch đổ bộ bất ngờ xuống địa điểm bãi đất trống khác so với dự kiến của đơn vị, chúng tôi lại di chuyển theo hướng súng nổ tiến về phía địch. Sau gần một ngày quần thảo, quân Mỹ buộc phải rút lui song đơn vị tôi cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đây cũng là lần hút chết đầu tiên trong đời lính của tôi”. Những ký ức chân thực từ người trực tiếp đi qua cuộc chiến đã giúp cán bộ, nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ, thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Ngay sau buổi giao lưu, đoàn đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng lãnh đạo xã Ia Púch và các cựu chiến binh đã trực tiếp trở lại thăm chiến trường xưa tại thung lũng Ia Drăng. Những người lính năm xưa nay mái đầu đã bạc, bước chân đã chậm nhưng ký ức về từng vạt rừng, con suối và những đồng đội từng sát cánh vẫn vẹn nguyên. Có người may mắn được trở lại cùng đồng đội cũ, cũng có người chỉ còn biết thắp nén tâm nhang, gọi tên những đồng chí đã hóa thân vào đất mẹ Tây Nguyên.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Tiếp nối hành trình, ngày 22/11, đoàn công tác tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trực tiếp thăm hỏi và trao tặng 80 suất quà tri ân (gồm gạo và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất) tới các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại hai địa phương:

Chiều 21/11 tại xã Ia Púch: Trao tặng 50 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội HTGĐLS Việt Nam và xã Ia Púch tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 22/11 tại xã Chư Prông: Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh xã và Phòng Văn hóa - Xã hội xã trao 30 suất quà tới các gia đình liệt sĩ, người có công. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Prông.

Lãnh đạo Hội HTGĐLS Việt Nam và xã Chư Prông tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ

Giữa vùng biên giới Tây Nguyên, những phần quà nghĩa tình ấy mang theo hơi ấm của tình đồng đội và lòng biết ơn sâu sắc gửi tới những người thân đã lặng lẽ gánh chịu mất mát suốt nhiều thập kỷ. Khi những người lính năm xưa cùng thế hệ hôm nay tìm về, ngồi lại lắng nghe và nắm chặt bàn tay từng thân nhân liệt sĩ, khoảng cách giữa chiến trường xưa và cuộc sống hôm nay như được nối liền bằng sự trân trọng và nghĩa tình sâu nặng.

Sự tiếp nối từ những tấm lòng

Bên cạnh sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, hành trình còn có sự đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nguồn lực đóng góp đã giúp Hội và chính quyền địa phương có thêm điều kiện chăm lo cho các gia đình chính sách. Qua từng phần quà, cuộc gặp gỡ và hoạt động tưởng niệm, tinh thần tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Sau các hoạt động tri ân tại Ia Púch và Chư Prông, chương trình tiếp tục đưa đoàn đến thăm Chùa Minh Thành, Biển Hồ Pleiku; giao lưu văn hóa, thưởng thức không gian cồng chiêng và ẩm thực Tây Nguyên. Ngày 23/11, các thành viên trong đoàn trở về Hà Nội và TP.HCM, khép lại hành trình ba ngày nhiều cảm xúc trên vùng đất Gia Lai.

Từ biển đảo Phú Quốc đến đại ngàn Ia Drăng, mỗi điểm đến mang một câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở nghĩa tình đồng đội và đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Hành trình ba ngày khép lại, nhưng hoạt động tri ân sẽ còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, từ chăm lo cho gia đình chính sách đến nỗ lực tìm kiếm, xác minh thông tin và đưa các liệt sĩ trở về với thân nhân.

Dự kiến đầu tháng 12/2026 tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây cũng là dịp nhìn lại những việc đã làm, những trường hợp còn cần được hỗ trợ và xác định các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ.

Sự hy sinh của những người đã ngã xuống không chỉ được tưởng nhớ qua những chuyến trở về hay lễ tưởng niệm, mà còn cần được tiếp nối bằng trách nhiệm với những người thân ở lại. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay gìn giữ ký ức lịch sử và trân trọng giá trị của hòa bình.