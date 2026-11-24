Gia Lai chạy đua ‘40 ngày đêm’ lo chỗ ở cho người dân vùng thiên tai

Ngày 23/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có yêu cầu các địa phương có dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn trương tổ chức đợt cao điểm “40 ngày đêm”; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng tại địa phương cùng tham gia triển khai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay, tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều phần việc chậm so với yêu cầu.

Cụ thể, mới phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ cho 895/1.351 hộ thuộc kế hoạch năm 2026, còn 456 hộ chưa được phê duyệt; khởi công 676/1.225 căn nhà, còn 549 căn nhà chưa triển khai. Một số địa phương có tiến độ đặc biệt chậm như Uar, Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, An Hòa và Phù Mỹ Bắc.

Những căn nhà mới được xây lên cho người dân vùng thiên tai. Ảnh: Trương Định.

Trong Chiến dịch cao điểm “40 ngày đêm” từ ngày 20/11-29/12, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu khởi công toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 30/11; hoàn thành di dời các hộ có nhà ở đủ điều kiện sinh hoạt trước ngày 25/12/2026. Trong đó, ưu tiên các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện tại địa phương.

Cùng với xây dựng nhà ở, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Riêng khu tái định cư Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông), Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", kể cả ngày nghỉ; phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11, trong đó ưu tiên các hạng mục giao thông, điện và cấp nước. Các khu tái định cư còn lại phải hoàn thành hạ tầng trước ngày 31/12/2026.

Các chủ đầu tư, UBND các xã, phường chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân ngay khi đủ điều kiện. Trường hợp không có khả năng giải ngân hết nguồn vốn được giao phải kịp thời báo cáo, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.