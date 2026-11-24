Ninh Bình kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại 9 tổ chức đảng, 17 đảng viên

TPO - Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các dự án, tài sản công tồn đọng, kéo dài.

Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra, giám sát của ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn trong chiều 23/11,

Ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Lam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 455 tổ chức đảng và 1.208 đảng viên, trong đó có 512 cấp ủy viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 17 đảng viên; đồng thời kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 253 tổ chức đảng.

Qua công tác kiểm tra, các cấp đã thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng được tăng cường phối hợp, thực hiện theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu, tài liệu minh chứng, làm rõ kết quả thực chất trong xử lý các dự án tồn đọng, thu hồi tài sản và giải quyết nhà, đất dôi dư, qua đó khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những tồn tại, hạn chế, tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết; chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền.

197 cơ sở nhà, đất dôi dư bỏ trống hơn 12 tháng

Cùng ngày, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Cường, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh triển khai 63 cuộc thanh tra, gồm 46 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 38 cuộc, ban hành 104 kết luận thanh tra; 25 cuộc đang tiếp tục thực hiện.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 tổ chức, tổng số tiền hơn 3,26 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 215 tập thể và 466 cá nhân. Không có vụ việc phải chuyển cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trường Giang.

Đáng chú ý, qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Công tác kiểm kê, quản lý hồ sơ, dữ liệu còn bất cập, trong khi một số cơ sở bị bỏ trống kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 918 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được quyết định chuyển giao hoặc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc tỉnh quản lý, xử lý. Trong đó, 197 cơ sở không sử dụng, bỏ trống quá 12 tháng.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm đánh giá thực trạng, xác định những bất cập và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh cần tập trung xử lý nhà, đất dôi dư, tránh để tài sản công tiếp tục bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, từng bước hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.