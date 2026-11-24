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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Như Ý.
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Như Ý.
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý.
Ngày 24/11, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Luật đã bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động, trong đó có Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 hằng năm).
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