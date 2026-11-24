Ngày 24/11, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Luật đã bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động, trong đó có Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 hằng năm).