Thái Nguyên rực rỡ tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc

TPO - Với nhiều tiết mục nghệ thuật, trình diễn di sản và giới thiệu trang phục truyền thống, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tối 23/11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu trang phục, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất nhấn mạnh Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên giới thiệu những nét đẹp đặc sắc của cộng đồng dân tộc mình, giúp nhân dân và du khách cảm nhận rõ hơn sự phong phú, đa dạng và sức sống của văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn thông qua Ngày hội tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối di sản. Qua đó, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu văn hóa dân gian mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và hơi thở cuộc sống đương đại, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.



﻿Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm khu trưng bày không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.