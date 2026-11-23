Những điểm tham quan được miễn phí Ngày Văn hóa 24/11

TPO - Ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân được miễn phí tham quan 13 bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia trên cả nước. Chính sách được thực hiện theo Thông tư 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định, 13 địa điểm miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Tam Đảo và Vườn quốc gia Yok Don.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Ngô Tùng.

Thông tư 167 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm đối với các địa điểm nêu trên.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí, không nằm trong danh sách 13 địa điểm được miễn phí theo thông tư này.

Việc miễn phí tham quan nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và thiên nhiên; khuyến khích nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tìm hiểu di sản và góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là quy định tại Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông.