An Giang: Sắp thêm 11.000 phòng khách sạn cao cấp tại Phú Quốc

TPO - Phú Quốc có thể thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027-2030, phần lớn gia nhập thị trường vào năm 2027-2028. Quy mô nguồn cung khách sạn 4-5 sao có thể tăng gần gấp đôi so với hiện nay, chủ yếu tập trung tại Nam đảo và gắn với các thương hiệu quản lý quốc tế.

Phải phục vụ đa dạng nhóm khách

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ nhằm chuẩn bị cho APEC 2027. Cùng với sự cải thiện về kết nối giao thông, sân bay và hệ thống tiện ích, thị trường du lịch và lưu trú trên đảo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dần thành hình. Ảnh: N.H.

Tuy nhiên, khi nguồn cung khách sạn cao cấp dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, khả năng duy trì nhu cầu lưu trú, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành sau APEC sẽ trở thành những yếu tố quan trọng định hình triển vọng thị trường.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TPHCM, APEC 2027 mang lại cho Phú Quốc hai yếu tố quan trọng, gồm một sự kiện quốc tế có khả năng quảng bá điểm đến và một mốc thời gian cụ thể để thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng. Các hạng mục như sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị, cấp nước và xử lý chất thải đang được triển khai đồng thời, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trước đây.

“Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng phát triển và vận hành dài hạn của đảo. Khi môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, dòng vốn có cơ sở để hướng đến các kế hoạch dài hạn và bền vững hơn”, bà Hương nói.

Một chuyển biến đáng chú ý là Phú Quốc đang mở rộng từ thị trường nghỉ dưỡng truyền thống sang phục vụ đa dạng nhóm khách hơn, bao gồm khách hội nghị, khách doanh nghiệp và khách công tác. Đây là những nhóm khách có mức chi tiêu và nhu cầu sử dụng dịch vụ khác biệt, góp phần mở rộng cơ sở nhu cầu cho thị trường lưu trú.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng nhiều của các thương hiệu quản lý khách sạn và nhà đầu tư quốc tế đang thúc đẩy phân khúc lưu trú cao cấp phát triển. So với những chu kỳ trước, thị trường hiện có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành, thay vì chỉ dựa vào sức hút của bất động sản nghỉ dưỡng.

Sau APEC 2027 là gì?

Theo dự báo của Savills, Phú Quốc có thể đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027-2030, trong đó phần lớn nguồn cung dự kiến gia nhập thị trường vào năm 2027-2028.

“Điều này có thể đưa quy mô nguồn cung khách sạn 4-5 sao của đảo tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung mới tập trung tại Nam đảo và gắn với các thương hiệu quản lý quốc tế”, bà Hương nói.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đang dần thành hình. Ảnh: N.H.

Năm 2025 và đầu năm nay ghi nhận hoạt động tích cực, với công suất phòng tại các khách sạn cao cấp duy trì trên 80%. Tuy nhiên, khi nguồn cung tăng nhanh, bài toán của thị trường sẽ không còn đơn thuần là đáp ứng nhu cầu phòng lưu trú, mà là duy trì chất lượng dịch vụ và khả năng lấp đầy.

Tuy nhiên, câu chuyện là sau APEC 2027, những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức hút và hiệu quả khai thác của thị trường khách sạn Phú Quốc? Bà Hương khẳng định, thước đo thành công thực sự của APEC không nằm ở thời điểm sự kiện diễn ra, mà ở những gì Phú Quốc có thể duy trì sau đó.

Có ba yếu tố quan trọng, gồm khả năng thu hút khách quanh năm để giảm phụ thuộc vào mùa vụ, mở rộng kết nối bay thẳng với các thị trường nguồn, phát triển trải nghiệm du lịch vượt ra ngoài phạm vi khách sạn, giúp du khách lưu trú lâu hơn và quay trở lại.

Khi nguồn cung tăng nhanh, bài toán của thị trường sẽ không còn đơn thuần là đáp ứng nhu cầu phòng lưu trú, mà là duy trì chất lượng dịch vụ và khả năng lấp đầy. Ảnh: S.G.

Ngoài ra, thị trường cần bảo đảm năng lực đón khách thông qua hệ thống hàng không, doanh nghiệp lữ hành và kết nối giữa các điểm đến. Năng lực thu hút, duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao cũng sẽ là một yếu tố quan trọng khi quy mô hoạt động khách sạn mở rộng nhanh chóng.

“Thị trường đang bước vào một chu kỳ có tính chọn lọc cao hơn. Nếu những giai đoạn trước phần nào được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng giá và dòng tiền đầu tư ngắn hạn, thì chu kỳ hiện tại sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu du lịch thực tế, chất lượng vận hành và năng lực tài chính của chủ đầu tư”, bà Hương nói.

Đối với các dự án khách sạn và nghỉ dưỡng, vị trí tốt là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Khả năng kết nối với hạ tầng, hệ sinh thái du lịch xung quanh, mức độ khác biệt của sản phẩm và năng lực vận hành chuyên nghiệp mới là những yếu tố giúp duy trì sức cạnh tranh. Khi nguồn cung gia tăng, các dự án có khả năng tạo ra doanh thu thực và duy trì hiệu quả khai thác dài hạn sẽ có lợi thế rõ rệt hơn.