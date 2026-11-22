Nghiên cứu 'con đường du lịch' Thanh Hóa - Phú Thọ

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành chức năng nghiên cứu phương án kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ vào khu du lịch Pù Luông, Son Bá Mười và kết nối giữa các khu du lịch, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, du khách nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao các sở, ngành, địa phương nghiên cứu phương án kết nối giao thông, lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch Pù Luông (xã Pù Luông) và Son Bá Mười (xã Cổ Lũng).

Trước đó, từ ngày 16-17/11, ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham dự lễ khai mạc Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông và khảo sát thực tế tại khu vực Son Bá Mười.

Một góc Pù Luông, đang được phát triển du lịch cộng đồng.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, các quy hoạch có liên quan; nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối giao thông nhằm khai thác tiềm năng, phát huy giá trị du lịch, văn hóa của Pù Luông, Son Bá Mười và tăng cường liên kết giữa các khu vực.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án kết nối từ tuyến đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ (khu vực tỉnh Hòa Bình cũ) vào 2 khu du lịch này và kết nối giữa các điểm du lịch. Việc đầu tư hạ tầng phải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách nhưng không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên.

Cùng với phương án giao thông, các sở, ngành được giao nghiên cứu việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu du lịch Pù Luông, Son Bá Mười và phương án kết nối văn hóa giữa các khu vực, bảo đảm phù hợp với bản sắc văn hóa và định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Các nội dung cần làm rõ gồm phạm vi, quy mô, loại quy hoạch, cơ quan tổ chức lập, nguồn kinh phí và tiến độ thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, báo cáo trước ngày 27/11.

Pù Luông và Son Bá Mười là những điểm đến có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi Thanh Hóa. Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hai địa danh này sở hữu cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Trong đó, Son Bá Mười, còn gọi là Cao Sơn, gồm những bản làng nằm biệt lập trong thung lũng trên dãy Pù Luông, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khu vực này tiếp giáp tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Việc phát triển du lịch các xã miền núi Thanh Hóa đang được chú trọng.

Tuy nhiên, giao thông vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với việc khai thác tiềm năng du lịch nơi đây. Những cung đường quanh co, dốc cao, nhiều đoạn cua gấp khiến việc đi lại của người dân và du khách gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc nghiên cứu mở tuyến kết nối từ đường Hồ Chí Minh và liên kết các điểm du lịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm hướng tiếp cận cho Pù Luông, Son Bá Mười, góp phần mở rộng không gian du lịch miền núi Thanh Hóa.