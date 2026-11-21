Mexico: Máy bay cháy dữ dội trên cao tốc, 6 người thoát chết thần kỳ

TPO - Một chiếc máy bay cỡ nhỏ bất ngờ lao khỏi đường băng, trượt xuống cao tốc đông đúc và bốc cháy dữ dội tại Mexico. Toàn bộ 6 người trên máy bay may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra mới đây tại thành phố Apodaca, gần sân bay quốc tế Monterrey, thuộc khu vực đông bắc Mexico.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay Piper Malibu 46 bị mất động cơ khi hoạt động gần sân bay, khiến phi cơ mất kiểm soát và lao khỏi đường băng. Sau khi va vào hàng rào, máy bay trượt xuống lề cao tốc Monterrey - Nuevo Laredo rồi bốc cháy dữ dội.

Khoảnh khắc gây sốc khi một chiếc máy bay bốc cháy dữ dội sau khi chệch khỏi đường băng và lao vào đường cao tốc. Nguồn: Jam Press.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay, tạo thành những cột khói đen lớn bốc cao. Trong khi đó, các phương tiện vẫn di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác ứng cứu, khống chế đám cháy.

Đáng chú ý, cả 6 người có mặt trên máy bay đều sống sót sau vụ tai nạn. Trong đó, 4 hành khách ở độ tuổi từ 30-60 và 2 thành viên phi hành đoàn gồm David Corona Cabrero (41 tuổi) và Alan Adrián Cuevas Loo (25 tuổi).

Theo nhà chức trách, những người này đều được kiểm tra sức khỏe tại hiện trường và chỉ bị thương nhẹ. Không ai phải nhập viện điều trị.

Máy bay cháy dữ dội như quả cầu lửa bên vệ đường, tỏa ra những cột khói khổng lồ. Ảnh: Jam Press.

Sau sự cố, đường băng tại sân bay quốc tế Monterrey đã tạm thời đóng cửa. Cơ quan chức năng Mexico cũng mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân khiến máy bay mất động cơ và lao chệch khỏi đường băng.

Chiếc Piper Malibu 46 do hãng Casago khai thác, thực hiện hành trình đến Atizapan - khu vực nằm bên ngoài thủ đô Mexico City.

Nhà chức trách xác định danh tính 4 hành khách trên chuyến bay gồm: Jose Luis Villasenor Sanchez (56 tuổi), Armando Ezequiel Mata (42 tuổi), Carlos Alejandro Castillo Perez (40 tuổi) và Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso (36 tuổi).