Ninh Bình chấn chỉnh vụ lái đò 'vòi tiền' khách du lịch Tam Cốc

TPO - Sau phản ánh về việc một số người lái đò có biểu hiện đề nghị tiền 'tip', gây phiền hà cho du khách tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ kiểm tra, phối hợp với công an xác minh, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách.

Ngày 20/11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội Facebook, Threads về thái độ phục vụ và việc một số người lái đò đề nghị du khách tiền 'tip' tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Theo Sở Du lịch, ngay sau khi nắm bắt thông tin, giám đốc sở đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, xác minh.

Một góc Tam Cốc.

Ngày 16/11, tổ công tác phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Qua làm việc, Ban Quản lý thừa nhận còn những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch. Đáng chú ý, qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa nhận được tài liệu bổ sung. Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, Sở Du lịch cho biết chưa đủ căn cứ xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh.

Dù chưa đủ cơ sở kết luận vụ việc, Sở Du lịch chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời nhìn nhận đây là vấn đề cần nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác quản lý và chất lượng phục vụ tại điểm đến.

Sở Du lịch khẳng định, đối với hoạt động vận chuyển khách bằng thuyền, tiền 'tip' hoàn toàn là khoản tự nguyện; nghiêm cấm hành vi vòi vĩnh, nài ép hoặc gây phiền hà cho du khách. Đây cũng là nguyên tắc đã được Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đưa vào quy định về trách nhiệm, thái độ và quy trình phục vụ.

Theo yêu cầu của Sở Du lịch, thời gian tới, Ban Quản lý phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vòi vĩnh tiền boa, ứng xử thiếu văn minh hoặc gây phiền hà cho khách. Đồng thời, đơn vị phải tiếp tục quán triệt quy định tiền boa hoàn toàn tự nguyện, rà soát việc thực hiện quy chế phục vụ và tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho người lao động.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh cần được duy trì, phát huy hiệu quả. Sở Du lịch cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục xác minh vụ việc; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tam Cốc - Bích Động là một trong những điểm đến tiêu biểu của Ninh Bình, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014. Những năm qua, khu du lịch được chú trọng đầu tư bảo tồn cảnh quan, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2025, Tam Cốc - Bích Động được nền tảng du lịch TripAdvisor vinh danh trong hệ thống giải thưởng Travellers’ Choice, thuộc nhóm 10% điểm đến được du khách yêu thích trên thế giới. Năm 2026, khu du lịch tiếp tục được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh tại VITA Awards ở hạng mục “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định quan điểm không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ. Đồng thời, cơ quan này mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh khách quan, kịp thời từ du khách, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để phối hợp kiểm tra, xử lý, xây dựng môi trường du lịch Ninh Bình an toàn, thân thiện và phát triển bền vững.